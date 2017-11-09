Бывший вице-губернатор Петербурга признал хищения на «Зенит-Арене»

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян признал свою вину в хищениях при строительстве стадиона «Зенит-Арена» и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале.





«Фигурант вину признал. Сумма похищенных денежных средств, по версии следствия, составляет 50,480 млн руб.», — следует из сообщения пресс-службы.





Также о том, что Оганесян признал свою вину, заявили в главном следственном управлении СКР по Петербургу. «Он полностью признал свою вину в инкриминируемом ему деянии, дал исчерпывающие показания об иных преступлениях, предпринял меры для погашения причиненного им ущерба», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.





Оганесян был задержан по подозрению в махинациях при строительстве «Зенит Арены» более чем на 50 млн руб. в ноябре 2016 года в Москве. По версии следствия, курировавший строительство стадиона Оганесян участвовал в мошеннической схеме по хищению в 2014 году денежных средств на общую сумму более 50 млн руб. при заключении генподрядчиком ЗАО «ИК «Трансстрой» с акционерным обществом «ТДМ» договора по поставке видеотабло футбольного стадиона.





Следователи считают, что Оганесян обеспечил незаконное привлечение акционерного общества «ТДМ» в качестве субподрядчика, а позже организовал перечисление в его пользу аванса в сумме более 50 млн 480 тыс. руб., которые в последующем были похищены через фирмы-«однодневки».





В мае этого года стало известно, что Оганесяна заподозрили также в получении взятки в 20 млн руб. от подрядчика на выполнение работ по освещению стадиона.



