 Rambler's Top100
Французская вилла Людмилы Путиной (ФОТО)
Кто будет финансировать выборную кампанию Собчак?
Кабаева родила второго ребенка от Путина
Откуда у экс-жены Сечина миллиардные активы
Кабаева произвела фурор в прозрачном платье (ФОТО)
Лениградская Правда
9 НОЯБРЯ 2017, ЧЕТВЕРГ
info@lenpravda.ru
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
Бывший вице-губернатор Петербурга признал хищения на «Зенит-Арене»
9.11.2017
Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян признал свою вину в хищениях при строительстве стадиона «Зенит-Арена» и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале.

«Фигурант вину признал. Сумма похищенных денежных средств, по версии следствия, составляет 50,480 млн руб.», — следует из сообщения пресс-службы.

Также о том, что Оганесян признал свою вину, заявили в главном следственном управлении СКР по Петербургу. «Он полностью признал свою вину в инкриминируемом ему деянии, дал исчерпывающие показания об иных преступлениях, предпринял меры для погашения причиненного им ущерба», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Оганесян был задержан по подозрению в махинациях при строительстве «Зенит Арены» более чем на 50 млн руб. в ноябре 2016 года в Москве. По версии следствия, курировавший строительство стадиона Оганесян участвовал в мошеннической схеме по хищению в 2014 году денежных средств на общую сумму более 50 млн руб. при заключении генподрядчиком ЗАО «ИК «Трансстрой» с акционерным обществом «ТДМ» договора по поставке видеотабло футбольного стадиона.

Следователи считают, что Оганесян обеспечил незаконное привлечение акционерного общества «ТДМ» в качестве субподрядчика, а позже организовал перечисление в его пользу аванса в сумме более 50 млн 480 тыс. руб., которые в последующем были похищены через фирмы-«однодневки».

В мае этого года стало известно, что Оганесяна заподозрили также в получении взятки в 20 млн руб. от подрядчика на выполнение работ по освещению стадиона.

Оганесян занимал пост вице-губернатора Петербурга по вопросам строительства с марта 2013 по апрель 2015 года. В этой должности он курировал строительные площадки в Петербурге, в том числе строительство стадиона «Зенит-Арена».

| | Поделиться

Темы дня
"Райские досье"
7.11.2017
Репортеры из Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) получили в распоряжение 13,4 млн документов юридической фирмы Appleby, работающей с фирмами на Кайманах, Бермудах, Гернси, Британских Виргинских островах и в других «офшорных гаванях». В расследовании, получившем название Paradise Papers («Райские досье») участвовали 382 журналиста из 96 СМИ из 67 стран мира, среди которых The Guardian, New York Times, «Новая газета». Документы ICIJ передала немецкая Süddeutsche Zeitung, которая получила их от неизвестного источника.
Череп под грифом ДСП
2.11.2017
Петербургский музей антропологии и этнографии (Кунсткамера), в коллекции которого находится череп аварского вождя и военачальника Шамиля Хаджи-Мурата, после предложения главы Чечни Рамзана Кадырова захоронить эти останки, объявил, что судьбу экспоната решит межведомственная комиссия. По решению Минкульта все материалы работы комиссии до принятия решений имеют гриф «Для служебного пользования». Работа комиссии идет с 2015 года, а предложения о захоронении начали поступать в музей еще раньше – в 1990-е. Главная задача – перед принятием решения о предании останков земле необходимо их идентифицировать. Пока с уверенностью заявлять о принадлежности черепа Хаджи-Мурату невозможно.
Вице-губернатор Албин в поисках невиданных возможностей
1.11.2017
"Инвестиционная программа" вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина, контуры которой он обозначил в своем выступлении на II Инвестиционном форуме, уже получила неофициальное название "Умножь на три!" Звучит, кстати, не менее красиво, чем проект "Четыре "И" Дмитрия Медведева, с которым тот шел на президентские выборы в 2008 году. Но если там речь шла об отвлеченных вещах (всяких институтах; инфраструктурах и прочих инновациях), то у Албина все чисто конкретно: видишь предлагают бюджет объекта - умножь его на три. А иначе невиданные возможности не откроются.
Дайджест федеральных СМИ
Откуда у экс-жены Сечина появились миллиардные активы
6.11.2017
Как бывшая супруга главы «Роснефти» Марина Сечина, не имевшая ни рубля дохода, сразу после развода обзавелась активами на миллиарды рублей.
Милицейский генерал обосновался во Флориде
21.10.2017
У бывшего первого заместителя начальника главного управления по борьбе с оргпреступностью (ГУБОП) МВД РФ генерал-майора Анатолия Петухова, проживающего сейчас в США, во Флориде обнаружились активы, оцениваемые в $38 млн.
Коррупционные тайны 51-го арсенала
17.10.2017
Стало известно о масштабных хищениях на сумму почти 650 млн рублей в ходе проведения строительно-монтажных работ на территории 51-го арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления, предназначенного для хранения сотен тысяч тонн боеприпасов российской армии.
Дочь разведчика
13.10.2017
Чем занимается и как построила свою карьеру дочь директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина.
Дело Исмаиловых
2.10.2017
В уголовном деле о деятельности семьи бизнесмена Тельмана Исмаилова прибавилось потенциальных жертв, а по охвату оно вскоре может сравниться с расследованием в отношении лидеров «ореховской» ОПГ.
Дайджест СМИ Санкт-Петербурга
Генерала ФСИН взяли за откаты
4.11.2017
Бывший замдиректора ФСИН РФ Николай Баринов, курировавший строительство СИЗО "Кресты-2", задержан оперативниками ФСБ по подозрению в получении взяток.
Сабадаш пошел на второй срок
26.10.2017
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга во вторник вынес приговор бывшему руководству банка «Таврический» Сергею Сомову и Дмитрию Гаркуше, а также экс-сенатору и предпринимателю Александру Сабадашу.
К Костыгину пришли за миллиардом
10.10.2017
Сотрудники Следственного комитета и экономической полиции Петербурга пришли домой к совладельцу компании «Юлмарт» Дмитрию Костыгину. Уголовное дело касается спора между Сбербанком и «Юлмартом» за 1 миллиард рублей выданного кредита.
Как пилили Арктический щит России
10.10.2017
Смольнинский суд Петербурга вынес первый приговор по делу об освоении 6 млрд рублей компанией «АС-Инжениринг». Ей было поручено настроить в Арктике радиолокацию и поставить пункты наведения авиации, но обустройство щита России споткнулось о личные нужды.
Счетная Палата проверила Дамбу
21.09.2017
Директора Комплекса защитных сооружений от наводнений в СПб поймали на том, что он выписывал себе многомиллионные премии и летал в дорогие командировки.
Логин
Пароль
регистрация
забыли пароль?
Реклама на сайте

Архив Ленправды
Темы дня
2017
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11
2016
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
02 03 06 07 08 09
10 11 12
2001
06 07 08 09 10 11
12
Дайджест СМИ
Санкт-Петербурга
2017
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11
2016
01 03 05 06 08 09
10 11
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
Дайджест федеральных СМИ
2017
01 02 03 04 06 07
08 09 10 11
2016
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2001
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2000
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1999
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1998
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1997
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10
1996
01 02 03 05 07 08
09 10 11 12
1995
01 02 04 09 11
1994
07 08 09 10 11
1993
10 11
Загрузка...
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
© 2001-2008, Ленинградская правда
info@lenpravda.ru