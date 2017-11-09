Мемориал погибшим в авиакатастрофе над Синаем разорили вандалы

Мемориал погибшим в авиакатастрофе на Синайском полуострове частично разорен. Неизвестные выкопали несколько деревьев, посаженных рядом с "Садом памяти" на Румболовой горе.



Как рассказала сайту 78.ru одна из авторов проекта памятника Светлана Данилова, украдено несколько карликовых сосен и крупных елей. "Каждая ель порядка двух метров высотой", - сказала она.





По словам архитектора, украденные "елочки", которые были высажены при участии родственников жертв авиакатастрофы, "символизируют погибших детей". "Ужасно, что даже это не остановило "деятелей", - посетовала Данилова.





Родственники и инициативная группа уже обратились в администрацию Всеволожского района Ленинградской области. В сообщении сайта 78.ru отмечается, что мемориал никак не охраняется и система видеонаблюдения там не установлена.



