Мемориал погибшим в авиакатастрофе над Синаем разорили вандалы

Мемориал погибшим в авиакатастрофе на Синайском полуострове частично разорен. Неизвестные выкопали несколько деревьев, посаженных рядом с "Садом памяти" на Румболовой горе.
Как рассказала сайту 78.ru одна из авторов проекта памятника Светлана Данилова, украдено несколько карликовых сосен и крупных елей. "Каждая ель порядка двух метров высотой", - сказала она.
По словам архитектора, украденные "елочки", которые были высажены при участии родственников жертв авиакатастрофы, "символизируют погибших детей". "Ужасно, что даже это не остановило "деятелей", - посетовала Данилова.
Родственники и инициативная группа уже обратились в администрацию Всеволожского района Ленинградской области. В сообщении сайта 78.ru отмечается, что мемориал никак не охраняется и система видеонаблюдения там не установлена.
Мемориал погибшим в авиакатастрофе на Синайском полуострове был открыт в Ленинградской области 31 октября 2017 года. Сама катастрофа произошла 31 октября 2015 года. Тогда в результате взрыва на борту самолета, который возвращался из Египта в Россию, погибли все 224 человека. Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство"*.