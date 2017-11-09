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Лениградская Правда
9 НОЯБРЯ 2017, ЧЕТВЕРГ
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Мемориал погибшим в авиакатастрофе над Синаем разорили вандалы
9.11.2017
Мемориал погибшим в авиакатастрофе на Синайском полуострове частично разорен. Неизвестные выкопали несколько деревьев, посаженных рядом с "Садом памяти" на Румболовой горе.

Как рассказала сайту 78.ru одна из авторов проекта памятника Светлана Данилова, украдено несколько карликовых сосен и крупных елей. "Каждая ель порядка двух метров высотой", - сказала она.

По словам архитектора, украденные "елочки", которые были высажены при участии родственников жертв авиакатастрофы, "символизируют погибших детей". "Ужасно, что даже это не остановило "деятелей", - посетовала Данилова.

Родственники и инициативная группа уже обратились в администрацию Всеволожского района Ленинградской области. В сообщении сайта 78.ru отмечается, что мемориал никак не охраняется и система видеонаблюдения там не установлена.

Мемориал погибшим в авиакатастрофе на Синайском полуострове был открыт в Ленинградской области 31 октября 2017 года. Сама катастрофа произошла 31 октября 2015 года. Тогда в результате взрыва на борту самолета, который возвращался из Египта в Россию, погибли все 224 человека. Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство"*.

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