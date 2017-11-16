Главу «Метростроя» Петербурга задержали за неуплату налогов

В Петербурге по делу о неуплате 719 миллионов рублей налогов задержали гендиректора компании «СМУ-11 Метрострой» Андрея Морозова. Об этом сообщает пресс-служба петербургского управления МВД.





Предпринимателя задерживала экономическая полиция, решается вопрос о мере пресечения. Об уголовном деле в отношении Морозова Следственный комитет сообщил 14 ноября.





По версии следствия, директор «Метростроя» не платил в бюджет НДС и налог на прибыль с апреля 2011 года по март 2014 года.





Федеральная налоговая служба в 2016 году доначислила «СМУ-11 Метрострой» более миллиарда рублей сборов, пеней и штрафов и подала иск о банкротстве компании. Счета «Метростроя» заморозили, но в сентябре суд снял обеспечительные меры, чтобы предприятие могло продолжать строительные работы.



