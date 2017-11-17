Под Мурманском падение метеора приняли за конец света

Житель Апатитов, что в Мурманской области, снял на видео, как вечером 16 ноября в небе над городом пролетел метеор. Земли он не достиг, сгорев в атмосфере. Пользователи соцсетей отметили, что "это может быть предвестником конца света".





По словам учёных, явление не представляет опасности для нашей планеты. Исследователи отметили, что в последнее время случаи падения небесных тел участились из-за изменения солнечного ветра.





Председатель мурманского астрономического клуба «Орион» Виктор Трошенков заявил, что явление не несло никакой угрозы для людей. «Дело в том, что с 17 ноября на 18 ноября придется максимум метеорного потока Леониды, одного из самых мощных метеорных потоков на небе, в этом потоке много ярких частиц»,— цитирует «Интерфакс» астронома.

По его словам, «болиды прочерчивают в небе яркий след, сравнимый с сиянием луны». «Это очень интересное явление, полезное для наблюдения»,— отметил он.





Отметим, что в то же самое время в Лапландии также сняли падение метеора. Пользователи соцсетей, которые увидели ролик, пошутили, что это Санта-Клаус, который просто слишком рано отправился дарить подарки.





— Это, вероятно, был метеор. То, откуда он прилетел, и знали ли о нём заранее, неизвестно, — заявил доцент космической физики обсерватории геофизики Соданкюля при Университете Оулу Юрки Маннинен.





Некоторые жители Лапландии слышали громкий звук, похожий на взрыв. По словам Маннинена, причиной этого могло быть то, что метеор летел со сверхзвуковой скоростью.



