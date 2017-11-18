В Петербурге заминировали пути кортежа Путина

Как сообщил журналистам Песков, в пятницу телефонные террористы совершили 60 звонков, сообщив о 50 взрывных устройствах на пути кортежа президента России в Санкт-Петербурге, сообщает агентство ТАСС.
По словам пресс-секретаря главы государства, звонки касались и взрывных устройств на объектах по соседству с теми местами, которые должен был посетить Путин. Песков подчеркнул, что ни одна угроза не подтвердилась.
Песков рассказал, что в сложившихся условиях служба безопасности делала все, что можно делать в этой ситуации, не доставляя при этом излишнего дискомфорта.
Напомним, Владимир Путин прибыл в Северную столицу и открыл в Мариинском театре VI Санкт-Петербургский культурный форум. С утра 17 ноября на Петербург обрушилась очередная волна телефонного терроризма.
В начале октября глава ведомства Александр Бортников сообщал, что сотрудники спецслужбы установили четверых подозреваемых в распространении ложных сообщений о минировании. По его словам, это четверо россиян, которые находятся за границей. По данным замглавы московского управления ФСБ Андрея Яценко, телефонные террористы нанесли столице ущерб на сумму около 150 млн руб.