В Петербурге заминировали пути кортежа Путина

Как сообщил журналистам Песков, в пятницу телефонные террористы совершили 60 звонков, сообщив о 50 взрывных устройствах на пути кортежа президента России в Санкт-Петербурге, сообщает агентство ТАСС.





По словам пресс-секретаря главы государства, звонки касались и взрывных устройств на объектах по соседству с теми местами, которые должен был посетить Путин. Песков подчеркнул, что ни одна угроза не подтвердилась.

Песков рассказал, что в сложившихся условиях служба безопасности делала все, что можно делать в эт ой ситуации, не доставляя при этом излишнего дискомфорта.





Напомним, Владимир Путин прибыл в Северную столицу и открыл в Мариинском театре VI Санкт-Петербургский культурный форум. С утра 17 ноября на Петербург обрушилась очередная волна телефонного терроризма.



