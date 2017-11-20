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Откуда у экс-жены Сечина миллиардные активы
Молодая жена сбежала от главы "Роснефти" Сечина
Секретная свадьба дочери Путина на курорте "Игора"
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Лениградская Правда
20 НОЯБРЯ 2017, ПОНЕДЕЛЬНИК
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В колонии под Псковом покончил с собой террорист Амерханов.
20.11.2017
В колонии под Псковом покончил с собой 57-летний террорист Роберт Амерханов. В 2013 году он готовил теракт в Орехово-Зуево на 9 мая. Это была чертовски громкая история.
 
ФСБ вышла на группу Амерханова почти сразу. Террористы собирали бомбу по инструкции из интернета. Во время подготовки произошла осечка - рванула химическая смесь, которая входила в состав взрывчатки. В итоге задержаны были двое, ещё двое - убиты.
 
Амерханова приговорили к 17 годам "строгача". Он повесился спустя два года после посадки. Одиночка, полотенце. Предсмертной записки нет.
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Темы дня
Глава "Роснефти" Сечин развелся с молодой женой Ольгой
15.11.2017
Как выяснилось только сейчас, суд расторг второй брак Игоря Сечина 14 июня этого года, а уже спустя месяц Ольга (теперь уже Рожкова) показала своим подписчикам в соцсетях нового бойфренда — 32-летнего итальянского гонщика Франческо Провенцано. К слову, с пилотом болида Оля тусуется уже давно: их первые совместные фото появились еще в 2015-м. У Сечина и Ольги есть общая дочь Варвара. Самого судебного акта о разводе, однако, в российской судебной базе данных не оказалось — вероятно, его изъяли по соображениям конфиденциальности. Можно предположить, что Ольга Сечина может получать 150 млн рублей в год в качестве алиментов, если бывшие супруги не оговорят другую сумму.
Полтавченко возвращает в Петербург вытрезвители
13.11.2017
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поручил продумать до конца года проект создания единого вытрезвителя в северной столице. «Проще и лучше было бы не эти отделения где-то (в медицинских учреждениях) открывать, создавая тем самым проблемы для нормальных людей, а какой-то четкий правовой механизм, который позволил бы создать отдельное специализированное подразделение, куда бы мы всю эту публику свозили. Вот на это деньги мы найдем», — сказал Полтавченко на совещании с руководителями правоохранительных органов.
Давка после футбольного матча Россия—Аргентина
12.11.2017
Болельщики, посетившие товарищеский футбольный матч Россия—Аргентина на московском стадионе «Лужники», выразили в соцсетях недовольство организацией мероприятия. По их словам, еще до начала матча перед входом на стадион образовались очереди. После окончания матча из-за большого потока желавших покинуть помещение выходы были на время перекрыты. Очевидцы отметили, что давка была не только в здании, но и на улице — очереди тянулись вплоть до станций метро. Вице-премьер России Виталий Мутко подчеркнул, что все жалобы в соцсетях будут изучены.
Дайджест федеральных СМИ
Генерала ФСО отправили на нары
17.11.2017
Шефа службы охраны на Кавказе ФСО за взятки в 6,2 млн руб. от подрядчиков приговорили к 10 годам "строгача" и штрафу 150 млн руб.
Кто спаивает Кремль
16.11.2017
Семья Тельмана Исмаилова, обвиняемого сейчас в заказе двух убийств, спаивала российский политический бомонд вином стоимость 1,5 млн. рублей за бутылку.
Дом друзей Путина
14.11.2017
Сын российского бизнесмена Геннадия Тимченко продал свою квартиру площалью 200 кв. м дочери главы "Роснефти" Игоря Сечина. Апартаменты находятся в элитном доме в Шведском тупике в центре Москвы, где, по информации СМИ, проживают "друзья Путина".
Откуда у экс-жены Сечина появились миллиардные активы
6.11.2017
Как бывшая супруга главы «Роснефти» Марина Сечина, не имевшая ни рубля дохода, сразу после развода обзавелась активами на миллиарды рублей.
Милицейский генерал обосновался во Флориде
21.10.2017
У бывшего первого заместителя начальника главного управления по борьбе с оргпреступностью (ГУБОП) МВД РФ генерал-майора Анатолия Петухова, проживающего сейчас в США, во Флориде обнаружились активы, оцениваемые в $38 млн.
Дайджест СМИ Санкт-Петербурга
Генерала ФСИН взяли за откаты
4.11.2017
Бывший замдиректора ФСИН РФ Николай Баринов, курировавший строительство СИЗО "Кресты-2", задержан оперативниками ФСБ по подозрению в получении взяток.
Сабадаш пошел на второй срок
26.10.2017
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга во вторник вынес приговор бывшему руководству банка «Таврический» Сергею Сомову и Дмитрию Гаркуше, а также экс-сенатору и предпринимателю Александру Сабадашу.
К Костыгину пришли за миллиардом
10.10.2017
Сотрудники Следственного комитета и экономической полиции Петербурга пришли домой к совладельцу компании «Юлмарт» Дмитрию Костыгину. Уголовное дело касается спора между Сбербанком и «Юлмартом» за 1 миллиард рублей выданного кредита.
Как пилили Арктический щит России
10.10.2017
Смольнинский суд Петербурга вынес первый приговор по делу об освоении 6 млрд рублей компанией «АС-Инжениринг». Ей было поручено настроить в Арктике радиолокацию и поставить пункты наведения авиации, но обустройство щита России споткнулось о личные нужды.
Счетная Палата проверила Дамбу
21.09.2017
Директора Комплекса защитных сооружений от наводнений в СПб поймали на том, что он выписывал себе многомиллионные премии и летал в дорогие командировки.
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