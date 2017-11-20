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В колонии под Псковом покончил с собой террорист Амерханов.
20.11.2017
В колонии под Псковом покончил с собой 57-летний террорист Роберт Амерханов. В 2013 году он готовил теракт в Орехово-Зуево на 9 мая. Это была чертовски громкая история.
ФСБ вышла на группу Амерханова почти сразу. Террористы собирали бомбу по инструкции из интернета. Во время подготовки произошла осечка - рванула химическая смесь, которая входила в состав взрывчатки. В итоге задержаны были двое, ещё двое - убиты.
Амерханова приговорили к 17 годам "строгача". Он повесился спустя два года после посадки. Одиночка, полотенце. Предсмертной записки нет.
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