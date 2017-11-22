В Архангельске отреставрировали уникальную византийскую рукопись

Книга об укладе монастырской жизни Феодора Студита была отреставрирована за счет федеральных средств. Деньги понадобились для того, чтобы восстановить фолиант практически из небытия. Книга находилась в очень ветхом состоянии: многие листы были поражены грибком, надорваны, а большая часть из них зацементирована. За время реставрации 322 листа книги были очищены, прошли нейтрализацию кислотности бумаги, утраченные фрагменты бумажной основы были восстановлены реставрационной бумагой, которую подобрали по цвету и композиционному составу.





- Когда мы начали заниматься восстановлением рукописи, то смогли сфотографировать только восемь листов, - рассказывает начальник отдела по делам архивов министерства культура Архангельской области Игорь Репневский. - Как попала эта книга византийского монаха Феодора Студита на Север, нам доподлинно неизвестно. Основная часть фондов госархива формировалась в 20-х начале 30-х годов XX века, когда книги привозились из всех уголков области, в том числе и из монастырей.





По словам Репневского, на данный момент в регионе выявлено около 1800 книжных памятников. 11 рукописей восстановлено, среди них есть книги кирилловского и гражданского шрифтов XIV-XIX веков. Всего на эти цели потратили от 200 до 600 тысяч рублей за один экземпляр.





- Уверена, что "Огласительные поучения" Феодора Студита и Минея-четья на май станут жемчужиной коллекции, - говорит директор Архангельской областной научной библиотеки имени Добролюбова Ольга Степина. - После реставрации страницы книги можно листать, но в специальных перчатках. Правда, текст на древнерусском языке не специалисту прочитать будет невозможно. А вот эксперты, историки смогут подробно изучить ее.



