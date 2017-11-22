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В Архангельске отреставрировали уникальную византийскую рукопись
22.11.2017
Книга об укладе монастырской жизни Феодора Студита была отреставрирована за счет федеральных средств. Деньги понадобились для того, чтобы восстановить фолиант практически из небытия. Книга находилась в очень ветхом состоянии: многие листы были поражены грибком, надорваны, а большая часть из них зацементирована. За время реставрации 322 листа книги были очищены, прошли нейтрализацию кислотности бумаги, утраченные фрагменты бумажной основы были восстановлены реставрационной бумагой, которую подобрали по цвету и композиционному составу.

- Когда мы начали заниматься восстановлением рукописи, то смогли сфотографировать только восемь листов, - рассказывает начальник отдела по делам архивов министерства культура Архангельской области Игорь Репневский. - Как попала эта книга византийского монаха Феодора Студита на Север, нам доподлинно неизвестно. Основная часть фондов госархива формировалась в 20-х начале 30-х годов XX века, когда книги привозились из всех уголков области, в том числе и из монастырей.

По словам Репневского, на данный момент в регионе выявлено около 1800 книжных памятников. 11 рукописей восстановлено, среди них есть книги кирилловского и гражданского шрифтов XIV-XIX веков.  Всего на эти цели потратили от 200 до 600 тысяч рублей за один экземпляр.

- Уверена, что "Огласительные поучения" Феодора Студита и Минея-четья на май станут жемчужиной коллекции, - говорит директор Архангельской областной научной библиотеки имени Добролюбова Ольга Степина. - После реставрации страницы книги можно листать, но в специальных перчатках. Правда, текст на древнерусском языке не специалисту прочитать будет невозможно. А вот эксперты, историки смогут подробно изучить ее.

Как отметила Ольга Степина,  планируется, что после передачи в архив рукопись будет оцифрована, а также войдет в электронный каталог  "Рукописные книги X-XVII веков в хранилищах Архангельской области".

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