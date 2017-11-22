В Петербурге запретили продажу вейпов несовершеннолетним

В Петербурге ограничат продажу вейпов несовершеннолетним. На заседании ЗакСа депутатами в окончательном третьем чтении был одобрен соответствующий законопроект.







В тексте документа прописаны меры, ограничивающие продажу электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина и безникотиновых жидкостей для электронных систем доставки никотина несовершеннолетним. Нарушителей закона будут наказывать штрафом. Простых граждан - на 5 тысяч рублей, должностных лиц – на 20 тысяч, юрлиц – на 50 тысяч, сообщили в пресс-службе комитета.