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Лениградская Правда
23 НОЯБРЯ 2017, ЧЕТВЕРГ
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Петрозаводск может остаться без троллейбусов
23.11.2017
Предприятие «Городской транспорт» может завершить свою работу уже в первом квартале 2018 года, если не получит дополнительной поддержки, считает руководитель профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства республики Сергей Соловьев.

 «Я узнал цифру субсидий на следующий год. Это я прямо скажу: троллейбусное управление встанет»,- заявил председатель КРО профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства Сергей Соловьев на публичных слушаниях в мэрии, на которых обсуждался проект бюджета города на 2018 год и на плановый период 2019, 2020 годов.

По оценке Соловьева, предприятие «Городской транспорт» может закрыться, поскольку прописанных в бюджете сумм не хватит на содержание троллейбусного парка.

«Сами посудите. Когда потребность 145 (прим. ред.- млн рублей), а выделяется 16, то, наверно, надо сегодня задуматься над этой проблемой серьезнейшей»,- заявил Соловьев и попросил Ирину Мирошник пересмотреть сумму субсидии, которая выделена «Городскому транспорту».

16 млн рублей, которые мэрия собирается направить на субсидирование «Городского транспорта», по мнению Соловьева, это цифра, которая «ни в какие рамки не лезет».

Руководитель профсоюза работников транспорта считает, что троллейбусный парк может остановить свою работу уже в первом квартале 2018 года, если предприятие не получит дополнительных денежных средств.

«Действительно, этот размер субсидии, которую мы сейчас себе можем позволить в проекте бюджета, показывает всю критичность ситуации и необходимость принятия комплексных мер»,- заявила глава Петрозаводска Ирина Мирошник.

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