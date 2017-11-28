Экс-сенатора Карелии Алиханова отправили за решетку

Петрозаводский городской суд приговорил Алиханова к шести годам колонии общего режима. Суд признал экс-сенатора виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ и кроме тюремного срока обязал его выплатить штраф в размере 700 тыс рублей за мошенничество с муниципальным имуществом . Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск администрации Петрозаводска и обязал Алиханова выплатить по нему 8 млн рублей.





Ранее представители прокуратуры потребовали приговорить Алиханова к 8 годам колонии и штрафу в 1 млн рублей за мошенничество с муниципальным имуществом в Петрозаводске. Гособвинение также попросило удовлетворить иск администрации Петрозаводска о возмещении ущерба, нанесенного городскому бюджету в размере 35 млн рублей. Защита настаивала на оправдательном приговоре.





По версии следствия, Алиханов обманул руководство карельского отделения Сбербанка и чиновников мэрии Петрозаводска при приватизации и продаже 13 помещений, находившихся в аренде у банка, и приобрел эти помещения через подставных лиц по заниженной цене. Ущерб городскому бюджету превысил 8 млн рублей.





Кроме того, как считают следователи, фигурант похитил более 26 млн рублей администрации Петрозаводска, ранее перечисленных Сбербанком в счет уплаты арендных платежей. Также Алиханов в 2013-2014 гг. неоднократно пересекал государственную границу, используя дипломатический паспорт, полученный им в период исполнения обязанностей члена Совета Федерации. Действие паспорта закончилось в связи с прекращением им полномочий сенатора, однако судья не нашел в этих действиях состава преступления. Как сообщает «Интерфакс», сам Алиханов не признает себя виновным. По версии экс-сенатора помещения сберкасс приватизировались в период правления в Петрозаводске Виктора Маслякова по плану, утвержденному горсоветом. Сберкассы были выкуплены с аукциона, как того требует закон. Здания купила мать депутата горсовета и бывшего вице-мэра Евгения Журавлева, которая заняла деньги для покупки у Алиханова.



