В администрации Мурманской области проходят обыски по делу Бабенко

Сегодня целый день в здании администрации Мурманской области проходят обыски по уголовному делу вице-губернатора Игоря Бабенко, заместителя главы аппарата областного правительства Эдуарда Никрашевского и первого заместителя руководителя ГОБУ «Управление по обеспечению деятельности ПМО» Георгия Благодельского.



По версии следствия, у правительства Мурманской области существовал так называемый "внебюджетный фонд" или «черная касса», в который собирались благотворительные взносы предприятий региона и которые использовались затем на личные нужны первых лиц области.







И вот любопытная деталь, обыски проходят якобы в рамках дела Бабенко, но при этом изымаются все документы, непосредственно касающиеся лечения и поездок губернатора Ковтун.



