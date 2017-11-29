Следственный департамент МВД России прекратил уголовное преследование Кехмана

Как сообщает газета «Коммерсантъ», дело в отношении Кехмана, который подозревался в отмывании денег и особо крупном мошенничестве, закрыто 14 ноября. Одновременно было открыто новое дело — по факту незаконного получения кредитов, однако спустя неделю было прекращено и оно.





Претензии к Кехману относились к тому времени, когда он был генеральным директором группы компаний JFC. Входившие в нее фирмы получили восемь кредитов на общую сумму 20,2 млрд руб. в Сбербанке, «Уралсибе», Промсвязьбанке, Банке Москвы и других кредитных организациях. А поскольку произошло это еще в 2011 году, у следствия были основания прекратить дело за истечением срока давности.





Одновременно с закрытием дела был снят арест с имущества JFC — девяти квартир на Московском проспекте в Санкт-Петербурге, нефтебазы в поселке Шушары, также расположенной в Северной столице, и пилорамы в Казани.





Банки, у которых были претензии к JFC, за шесть лет не раз жаловались на медленную работу следователей, однако Генеральная прокуратура ограничивалась представлениями МВД об устранении нарушений уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Теперь же, после прекращения уголовного дела, возвращать кредиты банки смогут лишь через суд.





Компания JFC, крупнейший импортер бананов в Россию, в 2015 году была признана банкротом. Банкротом признали и самого Кехмана. Как рассказал один из сенаторов, ситуация вокруг генерального директора JFC обсуждалась тогда на уровне президента России, а пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объяснял: «Кехман — плохой бизнесмен, потерявший деньги без умысла».





После краха бананового бизнеса Кехман стал художественным руководителем Михайловского театра в Санкт-Петербурге, а позднее возглавил Новосибирский театр оперы и балета. В последний раз он был назначен в Министерство культуры; это было после скандала с прежним директором театра Борисом Мездричем, уволенным в связи с постановкой спектакля «Тангейзер».



