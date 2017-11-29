Житель Карелии отсудил у Навального 50 тыс. рублей

Савеловский суд Москвы обязал штаб Алексея Навального выплатить жителю Карелии Михаилу Костенко 50 100 рублей, которые тот пожертвовал на президентскую кампанию политика.





Ответчиком по иску выступил глава предвыборного штаба Леонид Волков. Суд постановил, что штаб должен вернуть Костенко пожертвования на сумму 50 100 рублей и оплатить судебные расходы в размере 1 703 рублей.





Костенко перевел деньги на кампанию Навального в августе 2017 года. По словам адвоката истца Ильи Ремесло, позже он узнал, что у оппозиционера есть судимость, которая не позволяет ему зарегистрироваться в качестве кандидата на президентских выборах в 2018 году. Кроме того, поездки Навального за границу вызвали у жертвователя сомнения, учитывая, что у политика нет определенного места работы. Волков ранее заявлял, что деньги были переведены на счет Костенко еще до окончания процесса, в ходе заседания 29 ноября юрист штаба Владлен Лось предоставил тому документальные подтверждения.





В конце 2016 года Навальный объявил о намерении баллотироваться на пост президента в 2018 году. В феврале 2017 года суд в Кирове признал Навального виновным в растрате и приговорил к 5 годам условно с испытательным сроком 5 лет, лишив его тем самым права участвовать в выборах. После обжалования в ЕСПЧ дело рассмотрели повторно, обвинительный приговор был оставлен в силе. 22 ноября политик сообщил, что 13 ноября подал в ЕСПЧ еще одну жалобу.



