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Почему парламент Германии признал геноцид армян
2.06.2016

В четверг, 2 июня, после полуторачасовых дебатов нижняя палата немецкого парламента (Бундестаг) «подавляющим большинством» приняла резолюцию, обвиняющую Османскую империю в геноциде армян в годы Первой мировой войны. 

Проект резолюции был принят в первом чтении еще весной 2015 года, но дальнейшее ее утверждение было отложено на неопределенный срок из-за нежелания ухудшать германо-турецкие отношения. С началом миграционного кризиса летом-осенью 2015 года Турция рассматривалась правительством Ангелы Меркель как основной союзник Евросоюза, способный задержать поток мигрантов на своей территории.

В марте 2016 года в Брюсселе успешно завершились переговоры между Турцией и ЕС по проекту возвращения нелегальных мигрантов и размещения их на турецкой территории. Взамен Анкара требует увеличить финансовую помощь со стороны ЕС на размещение беженцев с €3 млрд до €6 млрд, а также способствовать скорейшему внедрению безвизового режима для турецких граждан в Шенгенской зоне и, в перспективе, вступлению Турции в ЕС.

Сделка с Турцией вызвала критику со стороны многих государств и политических сил Европы. В начале мая Еврокомиссия предложила отменить безвизовый режим с Турцией, но депутаты Европарламента постановили заморозить работу над этим проектом. За этим последовал ряд жестких высказываний со стороны Анкары и лидеров европейских стран.

Видимо, Эрдоган несколько перегнул палку в своих требованиях, что и вызвало ответную реакцию ЕС. Впрочем, резолюция Бундестага направлена не лично против турецкого лидера, на чем настаивают немецкие политике. И на первый взгляд она достаточно безобидна. Резолюция направлена к правительству Германии и призывает, в частности, выделить дополнительные средства на изучение истории геноцида (то есть на научные и гуманитарные проекты по этой тематике), активно работать с властями Турции и Армении в качестве посредника и инициатора культурных программ. К тому же основные лоббисты резолюции — Меркель, глава СДПГ Зигмар Габриэль и глава МИД Франк-Вальтер Штайнмайер — отсутствовали на сегодняшнем заседании Бундестага, оставив себе возможность отходного маневра.

Как бы там ни было, как наследница Османской империи, Турция сама не признает геноцид армян. Следовательно, сделка с Турцией по вопросу нелегальной иммиграции вряд ли состоится. Впрочем, она и так была невозможна, поскольку никто не собирался принимать Турцию в ЕС в обозримом будущем.

Любопытно, что инициаторы резолюции хотели совсем иного. Из парламентских партий не поддержала резолюцию лишь фракция «Левые», которая еще прошлой весной выступала с контрпредложением: принять более жесткую резолюцию, которая однозначно бы определяла «историческую ответственность Германской империи» как союзницы турок в 1915 году за геноцид. Принятая же резолюция призывает лишь «разъяснить роль Германии» в тех событиях. На необходимости признания Германской империи соучастницей в ходе сегодняшних дебатов настаивал и глава партии «Зеленых», этнический турок Джем Оздемир. В итоге на недавней партийной конференции ХДС/ХСС Ангела Меркель активно выступала за признание убийства 1,5 млн армян геноцидом. Хотели как лучше для Турции, а получилось...

На данный момент первой реакцией Анкары на голосование, по данным Deutsche Welle, стал отзыв своего посла из Берлина. Ссылаясь на турецкую прессу, агентство сообщает, что в четверг днем посол Турции в Германии вылетел в Анкару.


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