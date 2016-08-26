На месте катастрофы MH17 было найдено сопло ракеты "Бук"

Голландские следователи обнаружили сопло ракеты "Бук" на месте крушения "Боинга" в Донбассе, сообщается в промежуточном отчете совместной следственной группы по делу о крушении самолета. Документ опубликован на сайте голландской прокуратуры.

Родственники погибших получили отчет несколько дней назад.

Как отмечают голландские СМИ, о находке такой крупной части ракеты на месте крушения рейса MH17 сообщается впервые.

Чтобы установить причину катастрофы, эксперты на авиабазе Гилзе-Рейен собирают по частям корпус разбившегося самолета. Также они занимаются поисками обломков ракеты, которая, как предполагается, сбила авиалайнер.

К полевым работам привлечены сотрудники полиции со знанием русского и украинских языков. Они прослушивают записи телефонных разговоров, перехваченные Службой безопасности Украины, и пытаются установить, представляют ли аудиофайлы какую-либо значимость для расследования.

Также в отчете говорится, что следователи собрали образцы почвы в районах, из которых, как предполагается, была запущена ракета, сбившая рейс MH17. Образцы будут отправлены на химический анализ.

У следователей также есть целая ракета "Бук", которую они разбирают по частям и сравнивают фрагменты с имеющимися у них деталями.

Как сообщалось ранее, окончательные итоги расследования будут представлены этой осенью.

В октябре 2015 года Совет по безопасности Нидерландов представил свой доклад о крушении "Боинга": в нем сообщается, что самолет был сбит ракетой "Бук", при этом в отчете не приводились версии о том, кто мог запустить ракету.

В ответ производитель систем "Бук", российский оборонный концерн "Антей", заявил, что ракета была запущена с территории, которая на момент запуска была подконтрольна украинским войскам.

По мнению представителей международной группы расследований Bellingcat, "Боинг" в Донбассе был сбит ракетой, запущенной с самоходной установки "Бук", которая принадлежала российской 53-й зенитно-ракетной бригаде под Курском.