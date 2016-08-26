Очередная авария стратегического бомбардировщика ТУ-22М3

Как сообщают на авиационных ресурсах, 16 июня 2016 года при посадке на аэродроме Остров (Псковская область) выкатился с полосы и потерпел аварию дальний бомбардировщик Ту-22М3 ВКС России (бортовой номер "10 красный", регистрационный номер RF-94146, серийный номер 10905).

Самолет "снес" шасси, экипаж серьезно не пострадал.

Бомбардировщик входит в состав авиационной группы 6950-й авиационной базы Командования Дальней авиации и базируется на аэродроме Шайковка (Калужская область).

Собщается, что данный борт только в сентябре 2015 года завершил капитальный ремонт на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова (филиале АО "Туполев").