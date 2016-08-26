Россия строит шпионскую базу в Никарагуа

Россия строит в Никарагуа объект для сбора электронных разведданных, замаскированный под станцию российской системы спутниковой радионавигации ГЛОНАСС, пишет The Washington Free Beacon со ссылкой на источники в оборонном ведомстве США.

У США есть подозрения, что это станция российской системы спутниковой радионавигации ГЛОНАСС, соглашение о строительстве которой подписано в августе прошлого года.

По сообщениям никарагуанской прессы, станция ГЛОНАСС строится вблизи Лагуна-де-Нахапа севернее Манагуа (столицы Никарагуа), согласно другим сообщениям, - на побережье Карибского моря.

Объект электронной разведки - элемент недавней сделки между Москвой и Манагуа, касающейся продажи 50 российских танков Т-72.

Россия и Никарагуа договорились о поставке 50 танков. О том, что Россия подготовила для поставок в Никарагуа первую партию в количестве 20 единиц модернизированных танков Т-72Б1, 26 апреля 2016 года объявил официальный представитель Центра анализа мировой торговли оружием, о чем сообщали, в частности, РИА "Новости" и "Российская газета". Информацию подтвердили представители никарагуанской армии. Всего в рамках контракта никарагуанские танкисты получат до начала 2017 года 50 бронемашин.

Министр иностранных дел Коста-Рики Мануэль Гонсалес заявил в интервью газете La Prenza, что поставки танков "вызывают тревогу", поскольку "одна страна центральноамериканского региона начинает гонку вооружений".

3 мая парламент Никарагуа принял постановление, разрешающее иностранным военным работать в стране. Теперь российские военные могут обучать никарагуанцев обращению с танками. "Возможно, благодаря этому в страну смогут въезжать сотрудники российской разведки", - считает автор статьи.

Контракт, по мнению аналитиков, выгоден России. "В целом Москва нескрываемо жаждет обзавестись новыми зарубежными базами в Латинской Америке, в Южно-Китайском море, в Индийском океане, на Балканах и Ближнем Востоке", - сказал экс-сотрудник Пентагона Марк Шнейдер.

В то же время аналитики предлагают разные объяснения, зачем Никарагуа понадобились танки. Издание намекает на необходимость подавлять выступления против президента Никарагуа Даниэля Ортеги, лидера правящей партии "Сандинистский фронт национального освобождения".

Несколько месяцев назад разведслужбы США сообщили во внутренних рапортах, что репрессии правящего правительства сандинистов повлекли за собой повторное формирование на севере Никарагуа нескольких вооруженных группировок, которые выступают против правительства Ортеги. Эти группировки вели небольшие перестрелки с правительственными войсками, пишет газета.

В мае Jane's Defence Weekly писал, что никарагуанский парламентарий Эдвин Кастро заявил, что власти намерены использовать российские танки для борьбы с контрабандой наркотиков.