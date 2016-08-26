 Rambler's Top100
Кабаева родила второго ребенка от Путина
Секретная свадьба дочери Путина на курорте "Игора"
Самые свежие анекдоты про Путина и Медведева
Путин обвенчался с Алиной Кабаевой в Иверском монастыре
У Людмилы Путиной молодой муж (ФОТО)
Лениградская Правда
26 АВГУСТА 2016, ПЯТНИЦА
info@lenpravda.ru
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
Россия строит шпионскую базу в Никарагуа
23.06.2016

Россия строит в Никарагуа объект для сбора электронных разведданных, замаскированный под станцию российской системы спутниковой радионавигации ГЛОНАСС, пишет The Washington Free Beacon со ссылкой на источники в оборонном ведомстве США.

У США есть подозрения, что это станция российской системы спутниковой радионавигации ГЛОНАСС, соглашение о строительстве которой подписано в августе прошлого года.

По сообщениям никарагуанской прессы, станция ГЛОНАСС строится вблизи Лагуна-де-Нахапа севернее Манагуа (столицы Никарагуа), согласно другим сообщениям, - на побережье Карибского моря.

Объект электронной разведки - элемент недавней сделки между Москвой и Манагуа, касающейся продажи 50 российских танков Т-72.

Россия и Никарагуа договорились о поставке 50 танков. О том, что Россия подготовила для поставок в Никарагуа первую партию в количестве 20 единиц модернизированных танков Т-72Б1, 26 апреля 2016 года объявил официальный представитель Центра анализа мировой торговли оружием, о чем сообщали, в частности, РИА "Новости" и "Российская газета". Информацию подтвердили представители никарагуанской армии. Всего в рамках контракта никарагуанские танкисты получат до начала 2017 года 50 бронемашин.

Министр иностранных дел Коста-Рики Мануэль Гонсалес заявил в интервью газете La Prenza, что поставки танков "вызывают тревогу", поскольку "одна страна центральноамериканского региона начинает гонку вооружений".

3 мая парламент Никарагуа принял постановление, разрешающее иностранным военным работать в стране. Теперь российские военные могут обучать никарагуанцев обращению с танками. "Возможно, благодаря этому в страну смогут въезжать сотрудники российской разведки", - считает автор статьи.

Контракт, по мнению аналитиков, выгоден России. "В целом Москва нескрываемо жаждет обзавестись новыми зарубежными базами в Латинской Америке, в Южно-Китайском море, в Индийском океане, на Балканах и Ближнем Востоке", - сказал экс-сотрудник Пентагона Марк Шнейдер.

В то же время аналитики предлагают разные объяснения, зачем Никарагуа понадобились танки. Издание намекает на необходимость подавлять выступления против президента Никарагуа Даниэля Ортеги, лидера правящей партии "Сандинистский фронт национального освобождения".

Несколько месяцев назад разведслужбы США сообщили во внутренних рапортах, что репрессии правящего правительства сандинистов повлекли за собой повторное формирование на севере Никарагуа нескольких вооруженных группировок, которые выступают против правительства Ортеги. Эти группировки вели небольшие перестрелки с правительственными войсками, пишет газета.

В мае Jane's Defence Weekly писал, что никарагуанский парламентарий Эдвин Кастро заявил, что власти намерены использовать российские танки для борьбы с контрабандой наркотиков.


| | Поделиться

Дайджест федеральных СМИ
Сечинский спецназ
22.08.2016
В центральном аппарате ФСБ продолжаются масштабные зачистки: лишился своего кабинета 1-й заместитель начальника Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ генерал Олег Феоктистов.
Чайка пойдет по шпалам
17.08.2016
Правительство близко к согласованию продажи 25% акций подконтрольного РЖД производителя шпал - компании "Бетэлтранс" (БЭТ). В результате сделки контроль над компанией перейдет к структурам сына генпрокурора России Юрия Чайки.
Черная RFID-метка для главы ФТС Бельянинова
29.07.2016, LIFE
Бельянинов погорел на RFID-метках (Radio Frequency IDentification, радиочастотная идентификация товаров) ― ими планируется оснастить весб ввозимый из-за границы товар. В этом чипе хранится вся цепочка информации о ввезённой продукции ― от производителя до конечного продавца.
Руководители СК брали взятки часами
21.07.2016
В ходе обысков у высокопоставленных сотрудников Следственного комитета, арестованных 19 июля по подозрению в получении взятки в 1 млн долларов, были обнаружены крупные суммы денег и коллекция дорогих часов.
Туфли Медведева от Jimmy Choo
6.07.2016
Борцы с коррупцией обратили внимание на то, что Медведев обут в лоферы Jimmy Choo Peter стоимостью около 50 тыс. рублей.
Дайджест СМИ Санкт-Петербурга
Барсукова приговорили к 23 годам колонии
18.08.2016
Владимир Барсуков (Кумарин) приговорен к 23 годам колонии строгого режима за покушение на жизнь своего бизнес-партнера.
Как получить госзаказы, не выходя из СИЗО
4.08.2016
Фирма «Антарес», выигравшая за полмиллиарда три конкурса комитета по строительству, скорее всего, останется без контрактов.
Банк Ебралидзе приостановил деятельность
4.08.2016
Центробанк парализовал деятельность старейшего частного банка Петербурга – Констанс-Банка Александра Ебралидзе.
Халка продали китайцам за 56 млн. евро
30.06.2016
Форвард российского клуба "Зенит" Халк в четверг, 30 июня, официально сменил свою команду.
«Яндекс» отказал Пригожину в забвении
1.06.2016
Миллиардер Евгений Пригожин не предоставил достаточных оснований для удаления статей из поисковой выдачи.
Логин
Пароль
регистрация
забыли пароль?
Реклама на сайте

Архив Ленправды
Темы дня
2016
01 02 03 04 05 06
07 08
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
02 03 06 07 08 09
10 11 12
2001
06 07 08 09 10 11
12
Дайджест СМИ
Санкт-Петербурга
2016
01 03 05 06 08
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
Дайджест федеральных СМИ
2016
01 02 03 04 05 06
07 08
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2001
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2000
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1999
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1998
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1997
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10
1996
01 02 03 05 07 08
09 10 11 12
1995
01 02 04 09 11
1994
07 08 09 10 11
1993
10 11
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
© 2001-2008, Ленинградская правда
info@lenpravda.ru