Никита Михалков уже покинул Россию

Никита Михалков потерял статус "любимого режиссера Путина". Причина главная — очевидный разрыв Михалкова с президентом Владимиром Путиным и его ближайшим окружением. Поговаривают, что еще в начале весны это отразилось на его бизнесе, дескать, людей, близких к Михалкову, убрали из группы неприкасаемых для ФСБ.



Как стало известно, глава Союза кинематографистов России Никита Михалков заявил о своей готовности попросить следствие о смягчении меры пресечения для генерального директора Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова, с которым его связывали деловые отношения.

Федотов был задержан по подозрению в мошенничестве в крупном размере и помещен под арест до 17 августа.

В 2007–2011 годах РАО приобрело четыре объекта недвижимости общей площадью свыше 2 тыс. кв. м, после чего они были внесены в уставный капитал ЗАО «Сервисно-эксплуатационная компания» (ЗАО «СЭК»), которую в 2012 году учредило само РАО. В последующие два года помещения были переведены на баланс других фирм, часть из которых впоследствии была ликвидирована.

По версии следствия, глава РАО отчуждал в собственность созданной им дочерней компании имущество общества. Ущерб от данных действий оценивается правоохранительными органами на сумму свыше 500 млн руб. От Федотова в ФСБ явно ждут показаний на патрона - Никиту Михалкова, поскольку криминальный бизнес в РАО без его высокого покровительства был бы невозможен.

На Московском международном кинофестивале (ММКФ) сообщили, что отсутствие режиссера Никиты Михалкова на открытии мероприятия может быть связано с обысками в Российском авторском обществе и задержанием его руководителя Сергея Федотова.

Никита Сергеевич впервые за все время не появился на открытии ММКФ. Это многим сразу показалось очень странным. Наивно полагать, что причина тому - банальная болезнь. Никто не знает толком, где находится Михалков, вполне возможно он уже находится за пределами России, опасаясь следственных действий и возможного ареста.

Напомним, что Российский союз правообладателей (РСП), совет которого возглавляет режиссер Никита Михалков с 2010 года взимает 1% за ввоз в Россию электроники и носителей, за частное копирование пользователями музыки и фильмов. Этот сбор, который еще называют "налог на болванки", взимается с CD, DVD, смартфонов, компьютеров и другой техники, с помощью которой можно копировать контент. В 2015 г. РСП собрала с компаний 2,2 млрд руб. (на 18% меньше, чем в 2014 г.). Как распределялись затем эти суммы - никто не проверял. Пришло время отчитаться?