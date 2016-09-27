 Rambler's Top100
Кабаева родила второго ребенка от Путина
Секретная свадьба дочери Путина на курорте "Игора"
Путин обвенчался с Алиной Кабаевой в Иверском монастыре
Самые свежие анекдоты про Путина и Медведева
У Людмилы Путиной молодой муж (ФОТО)
Лениградская Правда
27 СЕНТЯБРЯ 2016, ВТОРНИК
info@lenpravda.ru
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
Никита Михалков уже покинул Россию
30.06.2016

Никита Михалков потерял статус "любимого режиссера Путина". Причина главная — очевидный разрыв Михалкова с президентом Владимиром Путиным и его ближайшим окружением. Поговаривают, что еще в начале весны это отразилось на его бизнесе, дескать, людей, близких к Михалкову, убрали из группы неприкасаемых для ФСБ.

Как стало известно, глава Союза кинематографистов России Никита Михалков заявил о своей готовности попросить следствие о смягчении меры пресечения для генерального директора Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова, с которым его связывали деловые отношения.

Федотов был задержан по подозрению в мошенничестве в крупном размере и помещен под арест до 17 августа. 

В 2007–2011 годах РАО приобрело четыре объекта недвижимости общей площадью свыше 2 тыс. кв. м, после чего они были внесены в уставный капитал ЗАО «Сервисно-эксплуатационная компания» (ЗАО «СЭК»), которую в 2012 году учредило само РАО. В последующие два года помещения были переведены на баланс других фирм, часть из которых впоследствии была ликвидирована.

По версии следствия, глава РАО отчуждал в собственность созданной им дочерней компании имущество общества. Ущерб от данных действий оценивается правоохранительными органами на сумму свыше 500 млн руб. От Федотова в ФСБ явно ждут показаний на патрона - Никиту Михалкова, поскольку криминальный бизнес в РАО без его высокого покровительства был бы невозможен.

На Московском международном кинофестивале (ММКФ) сообщили, что отсутствие режиссера Никиты Михалкова на открытии мероприятия может быть связано с обысками в Российском авторском обществе и задержанием его руководителя Сергея Федотова.

Никита Сергеевич впервые за все время не появился на открытии ММКФ. Это многим сразу показалось очень странным. Наивно полагать, что причина тому - банальная болезнь. Никто не знает толком, где находится Михалков, вполне возможно он уже находится за пределами России, опасаясь следственных действий и возможного ареста.

Напомним, что Российский союз правообладателей (РСП), совет которого возглавляет режиссер Никита Михалков с 2010 года взимает 1% за ввоз в Россию электроники и носителей, за частное копирование пользователями музыки и фильмов. Этот сбор, который еще называют "налог на болванки", взимается с CD, DVD, смартфонов, компьютеров и другой техники, с помощью которой можно копировать контент. В 2015 г. РСП собрала с компаний 2,2 млрд руб. (на 18% меньше, чем в 2014 г.). Как распределялись затем эти суммы - никто не проверял. Пришло время отчитаться?


| | Поделиться

Дайджест федеральных СМИ
Сечинский спецназ
22.08.2016
В центральном аппарате ФСБ продолжаются масштабные зачистки: лишился своего кабинета 1-й заместитель начальника Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ генерал Олег Феоктистов.
Чайка пойдет по шпалам
17.08.2016
Правительство близко к согласованию продажи 25% акций подконтрольного РЖД производителя шпал - компании "Бетэлтранс" (БЭТ). В результате сделки контроль над компанией перейдет к структурам сына генпрокурора России Юрия Чайки.
Черная RFID-метка для главы ФТС Бельянинова
29.07.2016, LIFE
Бельянинов погорел на RFID-метках (Radio Frequency IDentification, радиочастотная идентификация товаров) ― ими планируется оснастить весб ввозимый из-за границы товар. В этом чипе хранится вся цепочка информации о ввезённой продукции ― от производителя до конечного продавца.
Руководители СК брали взятки часами
21.07.2016
В ходе обысков у высокопоставленных сотрудников Следственного комитета, арестованных 19 июля по подозрению в получении взятки в 1 млн долларов, были обнаружены крупные суммы денег и коллекция дорогих часов.
Туфли Медведева от Jimmy Choo
6.07.2016
Борцы с коррупцией обратили внимание на то, что Медведев обут в лоферы Jimmy Choo Peter стоимостью около 50 тыс. рублей.
Дайджест СМИ Санкт-Петербурга
Семейный бизнес спикера ЗАКСа Макарова
15.09.2016
Семейная бизнес-сеть председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова опутала весь город на Неве.
Барсукова приговорили к 23 годам колонии
18.08.2016
Владимир Барсуков (Кумарин) приговорен к 23 годам колонии строгого режима за покушение на жизнь своего бизнес-партнера.
Как получить госзаказы, не выходя из СИЗО
4.08.2016
Фирма «Антарес», выигравшая за полмиллиарда три конкурса комитета по строительству, скорее всего, останется без контрактов.
Банк Ебралидзе приостановил деятельность
4.08.2016
Центробанк парализовал деятельность старейшего частного банка Петербурга – Констанс-Банка Александра Ебралидзе.
Халка продали китайцам за 56 млн. евро
30.06.2016
Форвард российского клуба "Зенит" Халк в четверг, 30 июня, официально сменил свою команду.
Логин
Пароль
регистрация
забыли пароль?
Реклама на сайте

Архив Ленправды
Темы дня
2016
01 02 03 04 05 06
07 08 09
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
02 03 06 07 08 09
10 11 12
2001
06 07 08 09 10 11
12
Дайджест СМИ
Санкт-Петербурга
2016
01 03 05 06 08 09
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
Дайджест федеральных СМИ
2016
01 02 03 04 05 06
07 08
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2001
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2000
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1999
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1998
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1997
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10
1996
01 02 03 05 07 08
09 10 11 12
1995
01 02 04 09 11
1994
07 08 09 10 11
1993
10 11
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
© 2001-2008, Ленинградская правда
info@lenpravda.ru