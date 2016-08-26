Борис Березовский умер нищим Британский суд оценил стоимость имущества, оставшегося после кончины Бориса Березовского, примерно в £34 млн ($45 млн), передает агентство Reuters со ссылкой на сообщение Press Association.



Такая сумма остается после уплаты административных расходов, включая судебные издержки, сообщил судья Ричард Арнольд. Он отметил, что эта сумма осталась «единственным существенным активом» из имущества Березовского на момент смерти.



Арнольд добавил, что актив Березовского «безнадежно неплатежеспособен», поскольку требования кредиторов составляют сотни миллионов фунтов.



Решение было вынесено в рамках процесса, в котором участвует в том числе бывшая подруга Бориса Березовского Елена Горбунова. Она подала в лондонский суд иск о взыскании средств еще до смерти Березовского. Горбунова требует £5 млн ($6,6 млн), вырученных от продажи особняка в графстве Саррей, находившегося в совместном владении пары.



В 1997 году американский Forbes назвал Бориса Березовского самым богатым человеком России, оценив его состояние в $3 млрд. Оценку состоянию Березовского Forbes давал в 2008 году: тогда оно было оценено в $1,3 млрд (83-е место). В 2011 году Березовский впервые не вошел в первую сотню богатейших россиян — он занял 136-е место, а его состояние журнал оценил в $0,7 млрд. После 2011 года бизнесмен в рейтинг не входил.

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