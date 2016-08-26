|
Борис Березовский умер нищим
25.07.2016
Британский суд оценил стоимость имущества, оставшегося после кончины Бориса Березовского, примерно в £34 млн ($45 млн), передает агентство Reuters со ссылкой на сообщение Press Association.
Такая сумма остается после уплаты административных расходов, включая судебные издержки, сообщил судья Ричард Арнольд. Он отметил, что эта сумма осталась «единственным существенным активом» из имущества Березовского на момент смерти.
Арнольд добавил, что актив Березовского «безнадежно неплатежеспособен», поскольку требования кредиторов составляют сотни миллионов фунтов.
Решение было вынесено в рамках процесса, в котором участвует в том числе бывшая подруга Бориса Березовского Елена Горбунова. Она подала в лондонский суд иск о взыскании средств еще до смерти Березовского. Горбунова требует £5 млн ($6,6 млн), вырученных от продажи особняка в графстве Саррей, находившегося в совместном владении пары.
В 1997 году американский Forbes назвал Бориса Березовского самым богатым человеком России, оценив его состояние в $3 млрд. Оценку состоянию Березовского Forbes давал в 2008 году: тогда оно было оценено в $1,3 млрд (83-е место). В 2011 году Березовский впервые не вошел в первую сотню богатейших россиян — он занял 136-е место, а его состояние журнал оценил в $0,7 млрд. После 2011 года бизнесмен в рейтинг не входил.
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:
|
|
|
|
|
|
|
|
Архив Ленправды
Темы дня
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
Дайджест СМИ
Санкт-Петербурга
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
Дайджест федеральных СМИ
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993