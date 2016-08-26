"Орлан" против сибирской язвы на Ямале

В связи с выявленным очагом сибирском язвы на Ямале министерство обороны России приняло решение использовать ведомственные силы и средства для проведения необходимых работ как по локализации очага, так и по полной дезинфекции на заражённых территориях. Для этого на Ямал был отправлен комплекс аэрозольной дезинфекции «Орлан».

В общей сложности Минобороны направило к очагу около 30 единиц техники и более 200 военнослужащих, которые и должны обеспечить работы по дезинфекции.

Комплекс «Орлан» начал поступать в войска в 2015 году. Он установлен на шасси КамАЗ-53501 и позволяет проводить спецобработку территории со скоростью 90 кв.м поверхности в минуту или 50 единиц техники в час. Экипаж комплекса, оснащённого краном-манипулятором и специальными гидравлическими лесами, состоит из трёх человек.

Кроме работ по линии Минобороны, на Ямале ведётся масштабная вакцинация поголовья оленей, а также утилизация трупов умерших от болезни животных.

В больницах Салехарда находятся 90 человек из районов заражения. У 23 пациентов подтвердился диагноз «сибирская язва». В Россельхознадзоре заявляют, что масштабное распространение сибирской язвы произошло по той причине, что оленеводы лишь через несколько недель после падежа первых животных сообщили об этом в ветеринарные структуры региона.