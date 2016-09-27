Олимпийское спокойствие обеспечат израильтяне

Безопасность олимпиады в Рио обеспечивает израильская фирма ISDS со штатом 15 человек. Она выиграла тендер $2,2$ млрд. Крошечная компания из мошава Нир–Цви неподалеку от Лода состязалась с крупнейшими охранными фирмами мира и была выбрана Олимпийским комитетом и бразильскими властями как самая надежная.

Фирма привлекла более 30 субподрядчиков, тоже в основном израильтян, закупила самое совершенное оборудование, преимущественно израильского производства.

И сейчас над Рио барражируют израильские беспилотники, израильская аппаратура контролирует ситуацию не только на стадионах, закрытых спортивных аренах, бассейнах, кортах, велотреках (всего более 50 объектов), но и маршруты марафонцев, места соревнований гребцов, серфингистов, яхтсменов, олимпийскую деревню.

А также аэропорты, морские порты, вокзалы, улицы, прилегающие к спортивным объектам, гостиницы, автомобильные парковки, резиденции VIP персон (на Олимпиаде ожидается приезд ста глав государств).

Среди ноу–хау, которые привезли с собой израильтяне, — программа по выявлению в толпе людей с необычным поведением, система идентификации мобильных телефонов, определяющая их владельцев по странам происхождения, и кое–что еще, о чем тут написать нельзя.

Однако израильтяне привезли с собой не только аппаратуру и технологии. Они внедрили на Олимпиаде свою методику обеспечения безопасности массовых мероприятий и мест с большим количеством людей. 10 тысяч бразильских полицейских прошли обучение и тренировки у израильских инструкторов. Бразилия стала первой страной, перенявшей израильский опыт в таком широком масштабе.