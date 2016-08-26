 Rambler's Top100
Секретная свадьба дочери Путина на курорте "Игора"
У Людмилы Путиной молодой муж (ФОТО)
Самые свежие анекдоты про Путина и Медведева
Кабаева родила второго ребенка от Путина
Путин обвенчался с Алиной Кабаевой в Иверском монастыре
Лениградская Правда
26 АВГУСТА 2016, ПЯТНИЦА
info@lenpravda.ru
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
Россия перебросила ядерные бомбардировщики Ту-22М3 в Иран
16.08.2016

Минобороны России дислоцировало дальние бомбардировщики Ту-22М3 на военной базе Хамадан в Иране. Об этом сообщает телеканал «Россия 24» со ссылкой на «арабские и иранские СМИ», а новостной портал Al-Masdar News публикует снимки Ту-22М3 на базе Хамадан.

Военная база, на которой разместились российские бомбардировщики, находится на западе Ирана, недалеко от границы с Ираком, близ города Хамадан в одноименной провинции. База была построена еще до революции 1979 года и много лет считалась лучшей военно-воздушной базой в стране.

Размещение самолетов Ту-22М3 на базе Хамадан позволит Минобороны сэкономить ресурсы и увеличить эффективность боевых вылетов.

Ранее Ту-22М3, участвовавшие в спецоперации в Сирии, вылетали на задания с базы в Моздоке, расположенной более чем в 2 тысячах километрах от Пальмиры. От нового места дислокации этих самолетов до Пальмиры, отмечает Al-Masdar News, менее 900 километров. Это очень небольшое расстояние, что позволяет таким самолетам как Ту-22 брать бомбы с перегрузом - 20 и более тонн - и атаковать за один вылет не одну, а пять-шесть целей.

База Хмеймим в Сирии, которую использует российская военная авиация, для приема Ту-22М3 не совсем приспособлена, но пока как-то справляются.

Минобороны РФ 16 августа объявило, что самолеты Ту-22М3, дислоцированные на базе Хамдан в Иране, нанесли удары по позициям боевиков на территории Сирии. 

Из сообщения российского оборонного ведомства следует, что на базу Хамдан также переброшены и фронтовые бомбардировщики Су-34.

Судя по эксклюзивным фотоснимкам ливанского новостного интернет-ресурса www.almasdarnews.com, на авиабазе Хамадан в Западном Иране развернуты по меньшей мере три дальних бомбардировщика Ту-22М3.

Советский дальний бомбардировщик Ту-22М3 был разработан в 1970-х годах и производился до 1993 года. Дальность полета составляет 6000 км, экипаж состоит из четырех человек. Самолет способен подниматься на высоту до 13 км и может нести ракеты типа Х-22 и Х-15, а также свободнопадающие боеприпасы с ядерной начинкой.

Реакция США на столь неординарные действия России пока неизвестна, но вряд ли они обошлись без согласования. Госсекретарь США Джон Керри в сегодняшнем телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым "выразил обеспокоенность" по поводу вылета российских бомбардировщиков с базы в Иране для нанесения ударов в Сирии. И только.

Текст дополняется


| | Поделиться

Дайджест федеральных СМИ
Сечинский спецназ
22.08.2016
В центральном аппарате ФСБ продолжаются масштабные зачистки: лишился своего кабинета 1-й заместитель начальника Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ генерал Олег Феоктистов.
Чайка пойдет по шпалам
17.08.2016
Правительство близко к согласованию продажи 25% акций подконтрольного РЖД производителя шпал - компании "Бетэлтранс" (БЭТ). В результате сделки контроль над компанией перейдет к структурам сына генпрокурора России Юрия Чайки.
Черная RFID-метка для главы ФТС Бельянинова
29.07.2016, LIFE
Бельянинов погорел на RFID-метках (Radio Frequency IDentification, радиочастотная идентификация товаров) ― ими планируется оснастить весб ввозимый из-за границы товар. В этом чипе хранится вся цепочка информации о ввезённой продукции ― от производителя до конечного продавца.
Руководители СК брали взятки часами
21.07.2016
В ходе обысков у высокопоставленных сотрудников Следственного комитета, арестованных 19 июля по подозрению в получении взятки в 1 млн долларов, были обнаружены крупные суммы денег и коллекция дорогих часов.
Туфли Медведева от Jimmy Choo
6.07.2016
Борцы с коррупцией обратили внимание на то, что Медведев обут в лоферы Jimmy Choo Peter стоимостью около 50 тыс. рублей.
Дайджест СМИ Санкт-Петербурга
Барсукова приговорили к 23 годам колонии
18.08.2016
Владимир Барсуков (Кумарин) приговорен к 23 годам колонии строгого режима за покушение на жизнь своего бизнес-партнера.
Как получить госзаказы, не выходя из СИЗО
4.08.2016
Фирма «Антарес», выигравшая за полмиллиарда три конкурса комитета по строительству, скорее всего, останется без контрактов.
Банк Ебралидзе приостановил деятельность
4.08.2016
Центробанк парализовал деятельность старейшего частного банка Петербурга – Констанс-Банка Александра Ебралидзе.
Халка продали китайцам за 56 млн. евро
30.06.2016
Форвард российского клуба "Зенит" Халк в четверг, 30 июня, официально сменил свою команду.
«Яндекс» отказал Пригожину в забвении
1.06.2016
Миллиардер Евгений Пригожин не предоставил достаточных оснований для удаления статей из поисковой выдачи.
Логин
Пароль
регистрация
забыли пароль?
Реклама на сайте

Архив Ленправды
Темы дня
2016
01 02 03 04 05 06
07 08
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
02 03 06 07 08 09
10 11 12
2001
06 07 08 09 10 11
12
Дайджест СМИ
Санкт-Петербурга
2016
01 03 05 06 08
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
Дайджест федеральных СМИ
2016
01 02 03 04 05 06
07 08
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2001
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2000
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1999
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1998
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1997
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10
1996
01 02 03 05 07 08
09 10 11 12
1995
01 02 04 09 11
1994
07 08 09 10 11
1993
10 11
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
© 2001-2008, Ленинградская правда
info@lenpravda.ru