Россия перебросила ядерные бомбардировщики Ту-22М3 в Иран

Минобороны России дислоцировало дальние бомбардировщики Ту-22М3 на военной базе Хамадан в Иране. Об этом сообщает телеканал «Россия 24» со ссылкой на «арабские и иранские СМИ», а новостной портал Al-Masdar News публикует снимки Ту-22М3 на базе Хамадан.

Военная база, на которой разместились российские бомбардировщики, находится на западе Ирана, недалеко от границы с Ираком, близ города Хамадан в одноименной провинции. База была построена еще до революции 1979 года и много лет считалась лучшей военно-воздушной базой в стране.

Размещение самолетов Ту-22М3 на базе Хамадан позволит Минобороны сэкономить ресурсы и увеличить эффективность боевых вылетов.

Ранее Ту-22М3, участвовавшие в спецоперации в Сирии, вылетали на задания с базы в Моздоке, расположенной более чем в 2 тысячах километрах от Пальмиры. От нового места дислокации этих самолетов до Пальмиры, отмечает Al-Masdar News, менее 900 километров. Это очень небольшое расстояние, что позволяет таким самолетам как Ту-22 брать бомбы с перегрузом - 20 и более тонн - и атаковать за один вылет не одну, а пять-шесть целей.

База Хмеймим в Сирии, которую использует российская военная авиация, для приема Ту-22М3 не совсем приспособлена, но пока как-то справляются.

Минобороны РФ 16 августа объявило, что самолеты Ту-22М3, дислоцированные на базе Хамдан в Иране, нанесли удары по позициям боевиков на территории Сирии.

Из сообщения российского оборонного ведомства следует, что на базу Хамдан также переброшены и фронтовые бомбардировщики Су-34.

Судя по эксклюзивным фотоснимкам ливанского новостного интернет-ресурса www.almasdarnews.com, на авиабазе Хамадан в Западном Иране развернуты по меньшей мере три дальних бомбардировщика Ту-22М3.

Советский дальний бомбардировщик Ту-22М3 был разработан в 1970-х годах и производился до 1993 года. Дальность полета составляет 6000 км, экипаж состоит из четырех человек. Самолет способен подниматься на высоту до 13 км и может нести ракеты типа Х-22 и Х-15, а также свободнопадающие боеприпасы с ядерной начинкой.

Реакция США на столь неординарные действия России пока неизвестна, но вряд ли они обошлись без согласования. Госсекретарь США Джон Керри в сегодняшнем телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым "выразил обеспокоенность" по поводу вылета российских бомбардировщиков с базы в Иране для нанесения ударов в Сирии. И только.

Текст дополняется

