Володин может сменить Нарышкина в Госдуме

Первый заместитель главы администрации президента Вячеслав Володин может осенью возглавить Госдуму нового созыва, а нынешний спикер нижней палаты Федерального собрания Сергей Нарышкин в этом случае может перейти на работу на пост директора Службы внешней разведки (СВР), пишет «Коммерсантъ».

По словам Володина, данное решение будет принимать президент России Владимир Путин. При этом он добавил, что будет руководствоваться только этим решением.

«Я так устроен, у меня такая позиция. Когда в 2001 году Евгений Максимович Примаков знакомил меня с президентом, он дал мне наказ: только не подводи этого человека. Я всегда этого придерживаюсь», — подчеркнул Володин.

По информации издания от высокопоставленных источников в госструктурах России, вопрос перехода Вячеслава Володина на пост спикера Госдумы действительно рассматривается. По словам источников, если это назначение состоится, Сергей Нарышкин без работы не останется. В бытность главой администрации президента (2008–2011 годы) он мог получить пост директора СВР.