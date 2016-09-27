ЦБ может запретить работу 600 микрофинансовых организаций

Банк России намерен до конца текущего года убрать с рынка 600 микрофинансовых организаций, которые систематически не сдают в ЦБ РФ отчетность. Об этом, как передает ТАСС, сообщил в эфире телеканала РБК начальник главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности Банка России Илья Кочетков.





"Приблизительно 600 компаний отчетность не сдают, не сдают на систематической основе. И Центральным банком уже предприняты и предпринимаются меры по выведению этих компаний с рынка. То есть приблизительно минус 600. Мы ставим себе планку до конца года это сделать, у нас такие планы", - сказал Кочетков.





Не позднее 6 сентября в соответствии с законом все микрофинансовые организации (МФО) РФ, которые занимаются выдачей микрозаймов, должны выбрать и вступить в одну из трех действующих саморегулируемых организаций, напомнил Кочетков. По данным на 5 сентября, из 3285 МФО, числящихся в государственном реестре, только 2016 компаний выполнили норму закона.

"На сегодняшний день порядка 1,2 тысячи МФО пока не вступили в СРО", - добавил Кочетков.





Напомним, в феврале этого года на фоне многочисленных скандалов, связанных с действиями коллекторских агентств, Генпрокуратура потребовала от ЦБ навести порядок на рынке микрофинансирования.



