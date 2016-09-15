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Бастрыкин покинет СКР после выборов в Госдуму
15.09.2016
Александр Бастрыкин покинет пост председателя Следственного комитета, рассказали РБК собеседники, близкие к руководству ФСБ. Отставка состоится вскоре после выборов 18 сентября, хотя точные сроки не называются. «Первый раз слышу», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, правда ли сейчас обсуждается отставка Бастрыкина. Представитель СКР Владимир Маркин (о скором уходе которого стало известно в среду) отказался беседовать на эту тему.

В июле ведомство Бастрыкина оказалось в центре скандала в связи с уголовным делом в отношении высокопоставленных сотрудников СКР. Обвинения в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ) были предъявлены руководителю ​управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности (УМВиСБ) СКР Михаилу Максименко, его заместителю Александру Ламонову и замруководителя Главного следственного управления по Москве Денису Никандрову. По версии следователей ФСБ, они за деньги пытались организовать выход на свободу людей преступного авторитета Захария Калашова по прозвищу Шакро Молодой. 

Вопрос о карьере Бастрыкина был решен уже после арестов его подчиненных, но все кадровые решения оставили на период после думских выборов. ​

Недовольство Бастрыкиным «зрело в течение долгого времени», объясняет источник в ФСБ. По его словам, председатель СКР часто приковывал к себе излишнее внимание. В конце 2015 года стало известно, что испанская прокуратура связывает Бастрыкина с членами тамбовской преступной группировки.

В 2015 году недовольство работой главы СКР на одном из совещаний выражал президент Владимир Пути. Его работа по координации работы силовиков России и Армении по расследованию резонансного убийства армянской семьи российским солдатом была признана топорной, говорил один из источников.

Следственный комитет объективно находится в кризисе, а глава СКР сделал ставку на непрофессиональные кадры. Уровень расследования в Следственном комитете все время опускался, считает адвокат Руслан Коблев. По его словам, отсутствие прокурорского контроля негативно сказалось на качестве следствия. «Расследования стали непрозрачными и свелись к тому, что следователи набивают дела формальными доказательствами, так как знают, что в итоге суды все равно вынесут обвинительные приговоры», — говорит адвокат.

Бастрыкин выполнил свою функцию, создав Следственный комитет, но в процессе этой работы он сначала сильно испортил отношения с Генпрокуратурой, а позже нарушилась и эффективно работавшая связка с ФСБ. В итоге глава СКР проиграл аппаратную войну с другими силовыми ведомствами.

В качестве возможного нового главы ведомства рассматривается нынешний зампредседателя СКР генерал-майор юстиции Игорь Краснов. ​Краснов известен расследованиями громких дел. С 2009 года он вел дело об убийстве в центре Москвы адвоката Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. В результате были задержаны и осуждены националисты Никита Тихонов и Евгения Хасис, причастные к деятельности «Боевой организации русских националистов» (БОРН).​ Краснов в течение двух месяцев вел расследование дела об убийстве Бориса Немцова, после чего его сменил во главе следственной группы Николай Тутевич. В мае 2015 года Краснов возглавил новое подразделение в Следственном комитете, в которое вошли лучшие сотрудники ведомства.

Ранее собеседники РБК рассказывали, что на место Бастрыкина рассматривается действующий губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. По их словам, решение о смене главы Северной столицы принято и в кругах силовиков обсуждалось, что он мог бы возглавить объединенный Следственный комитет. Теоретически этот вариант рассматривается и сейчас, говорит собеседник, близкий к Кремлю. Но все-таки есть сомнение в том, что Полтавченко сможет активно заняться оперативным управлением работы СК.

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