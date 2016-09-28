Ракетные испытания в Финляндии раскрыли тайну гибели рейса MH17

В Финляндии проводились секретные ракетные эксперименты для расследования крушения Boeing 777 рейса MH17 Malaysia Airlines, сообщила нидерландская De Telegraaf. По ее сведениям, также следствию помогала криминальная полиция Финляндии.





Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля подтвердил, что его страна дала согласие на проведение этих ракетных экспериментов. Его цитирует Yle. Нидерландская сторона, по его словам, направила запрос в Центральную криминальную полицию Финляндии, которая впоследствии дала на него положительный ответ. Подробности он предложил узнать у полиции.





Председатель комиссии по иностранным делам Матти Ванханен также подтвердил Yle проведение экспериментов. «Не знаю, насколько они секретные, раз пресса о них пишет. Между Финляндией и Голландией есть двустороннее соглашение об оказании правовой помощи. В Голландии идет следствие касательно малазийского самолета, и одной из версий является использование ракет "Бук". В Финляндии имеются вышедшие из эксплуатации ракеты, и какие-то технические эксперименты на них проводились. Детали технических вопросов мне неизвестны», - сказал он.





По данным источников De Telegraaf, нидерландские следователи проводили эксперименты с целью выяснить, какой ракетой был сбит воздушный лайнер. Тестовые стрельбы в засекреченной местности показали, что речь идет о российской ракетной установке "Бук", а не об украинской. Ранее к такому же выводу пришла другая группа голландских экспертов.



