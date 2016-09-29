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Ходорковский займется журналитскими расследованиями
29.09.2016
Михаил Ходорковский поддержит медиастартапы, которые будут заниматься расследованиями и публиковаться в соцсетях. На каждый из них он готов потратить до 30 млн руб. 

В четверг Михаил Ходорковский объявит о запуске проекта «Открытые медиа», направленного на поддержку стартапов в сфере журналистики. Об этом он рассказал РБК.

Журналисты и активисты, желающие создать свой медиапроект, смогут подать заявку, в которой должны изложить концепцию своих СМИ и представить план организации работы.

«Открытые медиа», со своей стороны, готовы организовать прошедшим отбор миниредакциям финансовую поддержку, платформу для публикации материалов и инфраструктурную поддержку, в частности помощь с бухгалтерией, с продвижением продукта, а также правовую поддержку по защите авторских прав и взаимодействию с Роскомнадзором.

Эти проекты должны иметь бизнес-перспективу и работать на определенную аудиторию — самодостаточную часть городского населения, отметил экс-глава ЮКОСа.

По словам Ходорковского, экспертная комиссия одобрит «пять-семь проектов» и потратит на запуск каждого из них от 3 млн до 30 млн руб. Подавать заявки смогут не только журналисты, но и люди, которые до этого не имели непосредственного опыта в этой профессии, в частности активисты и общественные деятели, отмечает пресс-секретарь Ходорковского Кюлле Писпанен.

«СМИ — важный элемент гражданского общества, и нельзя позволить его угробить, иначе после смены режима опять будем раскачиваться годы, а их нет», — считает Ходорковский, по мнению которого «стране нужен кадровый резерв в этой сфере, не убитый привычкой соглашательства с властью».

У каждого проекта будет свой главный редактор. Редакции будут небольшими, в штате каждой — несколько человек. «Мы даем людям попробовать воплотить их идею; если не выходит, ничего страшного, получится в другой раз», — добавил он.

По словам Ходорковского, у него уже есть договоренности с несколькими командами, и в ближайшее время они намерены приступить к работе. Основной жанр работы одобренных проектов — расследование.

Обсуждается запуск проектов по расследованиям в сфере экономики, культуры, в сфере взаимоотношений бизнеса с властью. Отдельный проект, как планируется, будет изучать работу крупнейших социологических служб.

Одной из возможных платформ для публикации первых текстов может стать уже существующий сайт Ходорковского «Открытая Россия», если материалы авторов будут соответствовать редакционной политике издания.

Также «Открытые медиа» будут предлагать участникам запускать собственные аккаунты в соцсетях. Делать сайт под каждый проект — это тоже один из вариантов, однако это задача более сложная и требующая времени, отмечает Ходорковский. До декабря проект будет работать в тестовом режиме. Официальный запуск успешных проектов запланирован на начало декабря.

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