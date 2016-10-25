У Кириенко нет свободы выбора

Новое назначение в политический блок администрации президента удивило кремлевских чиновников. Начальником Управления внутренней политики Кремля стал Андрей Ярин. Хотя ранее ожидалось, что куратором УВП будет человек из команды первого замглавы АП Сергея Кириенко. В частности, называзывали главу территориального управления Росатома Александра Харичева.





При назначении Кириенко в Кремль ожидалось, что на ключевые направления с ним придут «его люди» из Росатома. Предшественники Кириенко — Владислав Сурков, Вячеслав Володин —формировали команду из лояльных и преданных им людей. И на этот раз чиновники АП с приходом нового куратора ожидали кадровую миграцию из Росатома. А тут на ключевой позиции (руководителем УВП) оказывается Андрей Ярин, вполне самостоятельная фигура».





По одной из версий, назначение Ярина в Кремль пролоббировал полпред в ЦФОАлександр Беглов. Ранее Ярин занимал руководящие посты в правительствах различных субъектов РФ — от Владимирской области до Чечни. Последняя его должность — заместитель полпреда президента в Центральном федеральном округе.





Судя по всему, Сергей Кириенко пока ограничен в подборе кадров для своего подразделения. «В преддверии президентских выборов Кириенко должен соблюсти консенсус интересов разных групп элиты. Такое условие ему было поставлено при назначении», — говорит один из политконсультантов, знакомый с ситуацией.





В ближайшее время СМИ анонсируют также переход на работу в АП главы департамента управления персоналом ОАО «РЖД» Антона Награльянаи бывшего замруководителя аппарата президента «Роснефти» Владимира Коновалова. Из команды Кириенко готовится перейти в Кремль пока только заместитель гендиректора Росатома по экономическому анализу и планированию Сергей Новиков, который будет отвечать за информационную политику.



