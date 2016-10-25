Собянин вгоняет Москву в долги

Дефицит бюджета Москвы в 2017 году может составить 217,9 млрд руб. Это следует из проекта бюджета столицы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, пишут во вторник «Ведомости». Издание отмечает, что такой дефицит станет рекордным при мэре Сергее Собянине.





В новом документе дефицит бюджета на следующий год значительно вырос по сравнению с дефицитом в действующем законе — 34 млрд руб. В проекте бюджета на ближайший год доходы вырастут, но этого окажется недостаточно, чтобы компенсировать резкий рост расходов, отмечает издание.





Рост дефицита бюджета в следующем году обусловлен ростом капитальных расходов - на городское строительство в 2016–2019 годах Москва планирует потратить 1,9 трлн руб.



