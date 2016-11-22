 Rambler's Top100
Кабаева родила второго ребенка от Путина
Путин обвенчался с Алиной Кабаевой в Иверском монастыре
Самые свежие анекдоты про Путина и Медведева
Секретная свадьба дочери Путина на курорте "Игора"
У Людмилы Путиной молодой муж (ФОТО)
Лениградская Правда
22 НОЯБРЯ 2016, ВТОРНИК
info@lenpravda.ru
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
Госдума - не место для корпоративов
22.11.2016
Думский аппарат не планирует проводить в этом году в зале пленарных заседаний новогодний корпоративный праздник.

Праздничное мероприятие с общим сбором депутатов было свойственно шестому созыву нижней палаты. Инициаторами прошлого корпоратива были спикер парламента Сергей Нарышкин и экс-руководитель аппарата Думы Джахан Поллыева. Сейчас утвержденный порядок работы депутатов якобы не позволит подготовиться к такому мероприятию.

Последнее пленарное заседание Думы пройдет 21 декабря, в среду. На следующий день, в четверг, депутаты должны уехать в регионы для работы с избирателями. Поэтому в субботу их уже не собрать?

Однако в прошлом году корпоратив прошел 19 декабря, в субботу, до завершения сессии. Как рассказывали депутаты, на праздничный стол в прошлом году они сдавали по 5 тыс. руб. Депутаты пели песни вместе с известными артистами, такими как Лев Лещенко, Диана Гурцкая, Олег Газманов. В прошлом году на капустнике выступал депутат-единоросс Иосиф Кобзон, который вместе с коллегой по фракции Валентиной Терешковой исполнил песню «Надежда».

Прошлый спикер Думы Нарышкин постоянно выступал на думских капустниках. Он неоднократно пел в дуэте с бывшим депутатом, оперной певицей Марией Максаковой-Игенбергс.

Масштабных празднований Нового года в Думе не будет, подтвердили депутаты фракций «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР. «Это решение было принято спикером парламента Вячеславом Володиным и советом Думы, и в условиях кризиса это выглядит логично», — считают они. 

Депутаты не намерены просить спикера о проведении новогоднего корпоратива.

Хотя вот член фракции ЛДПР Михаил Дегтярев признался РБК, что специально учился в этом году играть на балалайке, чтобы «всех поразить на капустнике».

«Новое руководство хочет, чтобы Дума была значимым властным органом, а не источником смешных новостей. На новогодних корпоративах депутаты или пели, или плясали, видео с этими кадрами распространялись по соцсетям, регулярно получалось какое-то позорище», — отмечают политологи.

| | Поделиться
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:
Дайджест федеральных СМИ
Как Улюкаев дошел до ручки
16.11.2016
Министр к взятке в $2 млн. не прикасался, а след на его руке остался от ручки кейса, которую чекисты также предусмотрительно обработали специальным веществом.
Пляж для виолончелиста Ролдугина
2.11.2016
Помимо панамских схем у маэстро обнаружились 320 метров пляжа в Сочи.
Зариновый распил
8.10.2016
СКР выявил миллионные хищения при утилизации химоружия - 2 миллионов артиллерийских снарядов, содержащих зарин и люизит.
Расстрельное дело миллиардера Рыболовлева
5.10.2016, Новая газета
Бывшие компаньоны за глаза называли его не Рыбой, что было бы логичным, а Чешуей. Такие уж у него деловые качества.
Квартиры для бабушки Алины Кабаевой
27.09.2016
Двое бизнесменов, входящие в список богатейших людей России по версии Forbes, — Геннадий Тимченко и Петр Колбин, — продали три квартиры в элитных районах Москвы и Санкт-Петербурга полной тезке бабушки олимпийской чемпионки Алины Кабаевой.
Дайджест СМИ Санкт-Петербурга
ФИФА забраковала газон «Зенит-Арены»
3.11.2016
Комиссия ФИФА признала выкатное поле "Зенит-арены" непригодным для проведения матчей. Норматив колебаний превышен в семь раз.
Материнский капитал Матвиенко
31.10.2016
Получив от города землю под застройку за 448 млн. рублей, офшоры сына бывшего губернатоар Валентины Матвиенко перепродали ее структурам Вексельберга за более чем 1 млрд. рублей.
Семейный бизнес спикера ЗАКСа Макарова
15.09.2016
Семейная бизнес-сеть председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова опутала весь город на Неве.
Барсукова приговорили к 23 годам колонии
18.08.2016
Владимир Барсуков (Кумарин) приговорен к 23 годам колонии строгого режима за покушение на жизнь своего бизнес-партнера.
Как получить госзаказы, не выходя из СИЗО
4.08.2016
Фирма «Антарес», выигравшая за полмиллиарда три конкурса комитета по строительству, скорее всего, останется без контрактов.
Логин
Пароль
регистрация
забыли пароль?
Реклама на сайте

Архив Ленправды
Темы дня
2016
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
02 03 06 07 08 09
10 11 12
2001
06 07 08 09 10 11
12
Дайджест СМИ
Санкт-Петербурга
2016
01 03 05 06 08 09
10 11
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
Дайджест федеральных СМИ
2016
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2001
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2000
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1999
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1998
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1997
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10
1996
01 02 03 05 07 08
09 10 11 12
1995
01 02 04 09 11
1994
07 08 09 10 11
1993
10 11
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
© 2001-2008, Ленинградская правда
info@lenpravda.ru