Госдума - не место для корпоративов

Думский аппарат не планирует проводить в этом году в зале пленарных заседаний новогодний корпоративный праздник.





Праздничное мероприятие с общим сбором депутатов было свойственно шестому созыву нижней палаты. Инициаторами прошлого корпоратива были спикер парламента Сергей Нарышкин и экс-руководитель аппарата Думы Джахан Поллыева. Сейчас утвержденный порядок работы депутатов якобы не позволит подготовиться к такому мероприятию.





Последнее пленарное заседание Думы пройдет 21 декабря, в среду. На следующий день, в четверг, депутаты должны уехать в регионы для работы с избирателями. Поэтому в субботу их уже не собрать?





Однако в прошлом году корпоратив прошел 19 декабря, в субботу, до завершения сессии. Как рассказывали депутаты, на праздничный стол в прошлом году они сдавали по 5 тыс. руб. Депутаты пели песни вместе с известными артистами, такими как Лев Лещенко, Диана Гурцкая, Олег Газманов. В прошлом году на капустнике выступал депутат-единоросс Иосиф Кобзон, который вместе с коллегой по фракции Валентиной Терешковой исполнил песню «Надежда».





Прошлый спикер Думы Нарышкин постоянно выступал на думских капустниках. Он неоднократно пел в дуэте с бывшим депутатом, оперной певицей Марией Максаковой-Игенбергс.





Масштабных празднований Нового года в Думе не будет, подтвердили депутаты фракций «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР. «Это решение было принято спикером парламента Вячеславом Володиным и советом Думы, и в условиях кризиса это выглядит логично», — считают они.





Депутаты не намерены просить спикера о проведении новогоднего корпоратива.





Хотя вот член фракции ЛДПР Михаил Дегтярев признался РБК, что специально учился в этом году играть на балалайке, чтобы «всех поразить на капустнике».



