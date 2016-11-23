В Ирландии заморозили €100 млн. Ходорковского
Полиция Ирландии (Гарда) рассматривает бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского как возможного подозреваемого в отмывании €100 млн. Об этом пишет Irish Times со ссылкой на Окружной суд Дублина.
Указанная сумма была заморожена в 2011 году по закону о преступлениях, связанных с легализацией доходов и финансированием терроризма.
Ранее сообщалось, что Ходорковский обратился в суд Дублина с требованием разморозить эти средства. В ирландской полиции настаивают на невозможности определить происхождение этих денег.
Представители экс-главы ЮКОСа указывают, что эти деньги были получены за счет обратного выкупа акций и в качестве дивидендов нефтяной компании. Сторона Ходорковского также полагает, что действия полиции Ирландии продиктованы решениями российского суда по делу ЮКОСа.