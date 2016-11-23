В Ирландии заморозили €100 млн. Ходорковского

Полиция Ирландии (Гарда) рассматривает бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского как возможного подозреваемого в отмывании €100 млн. Об этом пишет Irish Times со ссылкой на Окружной суд Дублина.





Указанная сумма была заморожена в 2011 году по закону о преступлениях, связанных с легализацией доходов и финансированием терроризма.





Ранее сообщалось, что Ходорковский обратился в суд Дублина с требованием разморозить эти средства. В ирландской полиции настаивают на невозможности определить происхождение этих денег.



