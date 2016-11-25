Эксперт по радиации в деле Литвиненко покончил с собой

Эксперт по радиации, привлекавшийся к расследованию дела о гибели Литвиненко, покончил с собой на фоне беспокойства о допущенной им "ошибке", сообщает Times.





Сотрудника британского Научно-исследовательского центра по атомной энергии Мэтью Панчера (Matthew Puncher) нашли мертвым в своем доме в мае этого года. По заключению патологоанатома, мужчина нанес себе несколько ударов ножом и скончался от потери крови.





Панчер проводил оценку количества полония, содержащегося в теле Литвиненко, при расследовании дела о смерти бывшего сотрудника российских спецслужб – отмечает РИА Новости.





Супруга Панчера Кэтрин заявила, что в последнее время ученый был поглощен мыслями о некой ошибке, которую он совершил во время одного из исследований. По ее словам, настроение эксперта "совершенно изменилось" после поездки в Россию несколько месяцев назад. "Кажется, ему все стало безразлично", — заявила жена Панчера.





Эксперт также сотрудничал с властями США, отвечал за разработку программы по измерению уровня полония в организмах бывших сотрудников советских предприятий по производству ядерного оружия.



