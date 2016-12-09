Россия потеряет первое место в медальном зачете Игр-2014 в Сочи

На Олимпиаде в Сочи, как показало расследование, у 12 медалистов были вскрыты пробы с мочой. У двоих спортсменов, выигравших в совокупности четыре золотые медали, и у женщины, завоевавшей серебро, состав мочи физиологически не соответствовал человеческому. В докладе говорится, что при отсутствии «чистой» мочи для подделки проб с мочой использовались соль, воду или растворимый кофе Nescafe — чтобы сделать образцы похожими на настоящие.





У двух женщин, участвовавших в соревнованиях по хоккею, в пробах обнаружили мужскую ДНК.





В докладе не называются имена спортсменов. По словам исследователя, их могут назвать спортивные федерации, которым он направил полные версии доклада. Помимо текста отчета, Макларен опубликовал базу документов, на которые опирался при расследовании. Поиска по фамилиям спортсменов там нет.





Но, судя по всему, речь может идти о бобслеистах Александре Зубкове и Алексее Воеводине, которые завоевали золотые медали в Сочи в заездах двоек и четверок. Их имена и раньше упоминались в контексте допингового скандала. Лишение бобслеистов золотых медалей за допинг и подмену мочи автоматически лишит Россию первого места в медальном зачете ОИ в Сочи.