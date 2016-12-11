Боевики ИГИЛ вновь заняли Пальмиру

Боевики «Исламского государства» (ИГИЛ, террористическая организация признана в России запрещенной) вновь вошли в сирийскую Пальмиру. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на представителей базируемой в Лондоне Сирийской обсерватории по правам человека.





Сирийский город Пальмира, включая древнюю часть города, был освобожден от ИГИЛ в марте этого года. Город удерживался боевиками с лета 2015 года. За это время террористы уничтожили древние храмы Бела и Баалшамина, а также Триумфальную арку II–III веков нашей эры.





В сентябре боевики уже предпринимали попытку наступления на Пальмиру, однако их атаку российские ВКС предотвратили. Тогда в ходе авиаударов по району севернее Пальмиры были уничтожены 250 террористов и до 15 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и зенитными установкам, заявлял замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир.





На этой неделе сообщалось, что боевики ИГИЛ возобновили наступление на Пальмиру и уже приблизились к ней на расстояние 8 км. Сообщалось, что террористы атаковали с севера и юга, захватив наблюдательные пункты сирийской армии и небольшие деревни. Видимо, на сей раз атака удалась.



