 Rambler's Top100
Кабаева родила второго ребенка от Путина
У Людмилы Путиной молодой муж (ФОТО)
Секретная свадьба дочери Путина на курорте "Игора"
Самые свежие анекдоты про Путина и Медведева
Путин обвенчался с Алиной Кабаевой в Иверском монастыре
Лениградская Правда
11 ДЕКАБРЯ 2016, ВОСКРЕСЕНЬЕ
info@lenpravda.ru
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
Боевики ИГИЛ вновь заняли Пальмиру
10.12.2016
Боевики «Исламского государства» (ИГИЛ, террористическая организация признана в России запрещенной) вновь вошли в сирийскую Пальмиру. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на представителей базируемой в Лондоне Сирийской обсерватории по правам человека.

Сирийский город Пальмира, включая древнюю часть города, был освобожден от ИГИЛ в марте этого года. Город удерживался боевиками с лета 2015 года. За это время террористы уничтожили древние храмы Бела и Баалшамина, а также Триумфальную арку II–III веков нашей эры.

В сентябре боевики уже предпринимали попытку наступления на Пальмиру, однако их атаку российские ВКС предотвратили. Тогда в ходе авиаударов по району севернее Пальмиры были уничтожены 250 террористов и до 15 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и зенитными установкам, заявлял замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир.

На этой неделе сообщалось, что боевики ИГИЛ возобновили наступление на Пальмиру и уже приблизились к ней на расстояние 8 км. Сообщалось, что террористы атаковали с севера и юга, захватив наблюдательные пункты сирийской армии и небольшие деревни. Видимо, на сей раз атака удалась.

Российское командование покинуло город на вертолете, авиация практически не работает - задействована на других участках. Сирийцы попросту бегут, бросая позиции. Идет срочная эвакуация раненых из госпиталя.

| | Поделиться

Дайджест федеральных СМИ
Как Улюкаев дошел до ручки
16.11.2016
Министр к взятке в $2 млн. не прикасался, а след на его руке остался от ручки кейса, которую чекисты также предусмотрительно обработали специальным веществом.
Пляж для виолончелиста Ролдугина
2.11.2016
Помимо панамских схем у маэстро обнаружились 320 метров пляжа в Сочи.
Зариновый распил
8.10.2016
СКР выявил миллионные хищения при утилизации химоружия - 2 миллионов артиллерийских снарядов, содержащих зарин и люизит.
Расстрельное дело миллиардера Рыболовлева
5.10.2016, Новая газета
Бывшие компаньоны за глаза называли его не Рыбой, что было бы логичным, а Чешуей. Такие уж у него деловые качества.
Квартиры для бабушки Алины Кабаевой
27.09.2016
Двое бизнесменов, входящие в список богатейших людей России по версии Forbes, — Геннадий Тимченко и Петр Колбин, — продали три квартиры в элитных районах Москвы и Санкт-Петербурга полной тезке бабушки олимпийской чемпионки Алины Кабаевой.
Дайджест СМИ Санкт-Петербурга
Спортивные ценности семьи Ротенбергов
22.11.2016
Пока братья Аркадий и Борис отстраивают в Петербурге гигантские спортивные комплексы, их дети проявляют недюжинные таланты в спортивном менеджменте, футболе и хоккее.
ФИФА забраковала газон «Зенит-Арены»
3.11.2016
Комиссия ФИФА признала выкатное поле "Зенит-арены" непригодным для проведения матчей. Норматив колебаний превышен в семь раз.
Материнский капитал Матвиенко
31.10.2016
Получив от города землю под застройку за 448 млн. рублей, офшоры сына бывшего губернатоар Валентины Матвиенко перепродали ее структурам Вексельберга за более чем 1 млрд. рублей.
Семейный бизнес спикера ЗАКСа Макарова
15.09.2016
Семейная бизнес-сеть председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова опутала весь город на Неве.
Барсукова приговорили к 23 годам колонии
18.08.2016
Владимир Барсуков (Кумарин) приговорен к 23 годам колонии строгого режима за покушение на жизнь своего бизнес-партнера.
Логин
Пароль
регистрация
забыли пароль?
Реклама на сайте

Архив Ленправды
Темы дня
2016
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
02 03 06 07 08 09
10 11 12
2001
06 07 08 09 10 11
12
Дайджест СМИ
Санкт-Петербурга
2016
01 03 05 06 08 09
10 11
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
Дайджест федеральных СМИ
2016
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2001
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2000
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1999
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1998
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1997
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10
1996
01 02 03 05 07 08
09 10 11 12
1995
01 02 04 09 11
1994
07 08 09 10 11
1993
10 11
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
© 2001-2008, Ленинградская правда
info@lenpravda.ru