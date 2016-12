Госсекретарем США может стать кавалер российского ордена Дружбы Избранный президент США Дональд Трамп на текущей неделе провёл встречу с главой нефтяной компании ExxonMobil Рексом Тиллерсоном, в ходе которой была обсуждена возможность назначения последнего на должность госсекретаря США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в переходном штабе Дональда Трампа.

64-летний Рекс Тиллерсон – кавалер российского Ордена дружбы. Им его наградил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2012 года -- после того, как ExxonMobil заключила контракт с «Роснефтью». Затем компания создала в России еще с десяток СП.



В 2011 г. «Роснефть» и ExxonMobil подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, договорившись, в частности, об освоении участков в Карском, Чукотском морях и в море Лаптевых. В Черном море компании договорились сотрудничать на Туапсинском лицензионном участке, а в Западной Сибири - совместно разрабатывать трудноизвлекаемые запасы нефти баженовской и ачимовской свит.

В 2013 году «Роснефть» и ExxonMobil подписали соглашение об участии американской компании в освоении семи участков на российском шельфе: «Северо-Врангелевском — 1», «Северо-Врангелевском — 2» и Южно-Чукотском в Чукотском море; Усть-Оленекском, Усть-Ленском и Анисинско-Новосибирском в море Лаптевых и Северо-Карском блоке в Карском море.

«Роснефть» и ExxonMobil успели пробурить первую скважину «Университетская-1» в Карском море. «Роснефть» сообщила о найденной на этом участке нефти и назвала месторождение «Победа». Дальнейшие работы были свернуты из-за санкций.

Все последние годы ExxonMobil пытается убедить правительство США смягчить санкции против России, чтобы возобновить бурение на арктическом шельфе.

Кстати, е ще с 1996 г. у «Роснефти» и ExxonMobil есть другой совместный проект - «Сахалин-1» (добыча - 7 млн т в 2013 г.), в котором им принадлежит 20 и 30% соответственно. Этого проекта санкции не коснулись, так как американская компания участвует в нем в составе международного консорциума (30% - у Sodeco, 20% - у ONGC), сообщал «Интерфакс». Кроме того, оператор проекта - Exxon Neftegas Ltd. зарегистрирован в офшоре, а не в США.

The Wall Street Journal уже выразило озабоченность возможным назначением на ключевой пост в США человека, имеющего «связи с Путиным".

| | Поделиться