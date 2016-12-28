В своей машине найден мертвым генерал ФСБ из "Роснефти"

В Москве найден мертвым 61-летний Олег Еровинкин - весьма влиятельный сотрудник "Роснефти". В 2008-2012 годах погибший был начальником секретариата заместителя главы правительства РФ, когда этот пост занимал Сечин.





Расследованием обстоятельств кончины высокопоставленного сотрудника "Роснефти" занимается ФСБ - Еровинкин служил в КГБ с 1976 года, а в начале 1990-х годов перешел в администрацию Бориса Ельцина в чине генерала. Занимал пост начальника отдела по работе с секретными документами и защиты гостайны. С 2008 года руководил секретариатом Сечина, а потом ушел вслед за шефом в "Роснефть".





"Это не гибель, это естественная смерть", - подтвердил РБК представитель нефтяной компании. "Олег Еровинкин ехал в машине, по предварительным данным, он скончался от сердечного приступа", - пояснил источник.





В сообщении ГУ МВД по Москве по поводу обнаружения трупа в автомобиле в Китайгородском проезде также говорится, что предполагаемая причина смерти - острая сердечная недостаточность.





Life выяснил, что тело Еровинкина находилось на заднем сиденье его служебного Lexus460. "Водитель Еровинкина вызвал врачей, но медикам оставалось лишь констатировать его смерть".



