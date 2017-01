19,5% акций "Роснефти" завладела сингапурская компания Зарегистрированная в Сингапуре компания QHG Shares Pte. Ltd получила право распоряжаться 19,5% акций "Роснефти", которые в декабре прошлого года выкупил консорциум катарского государственного инвестфонда Qatar Investment Authority (QIA) и швейцарского трейдера Glencore. Об этом говорится в обнародованном во вторник документе компании.

Из материалов "Роснефти" следует, что QHG Shares Pte. Ltd получила право распоряжаться 2 066 727 473 акциями российской компании. Также указывается, что основание, в силу которого компания приобрела право распоряжаться долей, наступило 15 декабря 2016 года.

По информации агентства "Интерфакс", учредителями QHG Shares Pte. Ltd являются Glencore и суверенный фонд Катара. РБК сообщает, что Glencore в начале декабря зарегистрировала три компании, в названии которых есть аббревиатура QHG, при этом партнером каждой из них указана компания Qatar Holding, принадлежащая катарскому фонду.

Ранее 10 января стало известно, что "Роснефть" договорилась о поставках QHG Trading, которая является дочерней компанией Glencore, нефти общим объемом от 22,5 млн до 55 млн тонн в течение пяти лет. "Роснефть" ежегодно будет поставлять трейдеру от 4,5 млн до 11 млн тонн нефти, передает ТАСС.

"Цена каждой поставки определяется по формуле, исходя из рыночных котировок сырой нефти, действующих в период соответствующей поставки", - отмечается в сообщении. Контракт вступил в силу 1 января 2017 года.

В конце декабря "Ведомости" писали о том, что у компании "Роснефть" могут появиться новые зарубежные акционеры, помимо Qatar Investment Authority и Glencore.

Как рассказали изданию два человека, знакомые с топ-менеджерами "Роснефти", и подтвердил высокопоставленный чиновник, консорциум может перепродать часть выкупленных акций. Наиболее вероятный кандидат - еще один арабский фонд. Один из источников говорит, что войти в капитал "Роснефти" очень хотел фонд Mubadala из ОАЭ. Интерес к "Роснефти" объясняется тем, что цена на нефть растет после соглашения ОПЕК и не входящих в нее стран об уровне добычи. Кроме того, российская компания теперь будет платить акционерам не 25%, а 35% чистой прибыли.

