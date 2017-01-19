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Лениградская Правда
19 ЯНВАРЯ 2017, ЧЕТВЕРГ
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ВТБ выдал иностранным покупателям «Роснефти» кредит
17.01.2017
Банк ВТБ в декабре 2016 года дал покупателям 19,5 процента акций «Роснефти» бридж-кредит на 692,4 миллиарда рублей, то есть на полную стоимость пакета. Об этом стало известно из документов, поданых властям Сингапура компанией QHG Shares Pte. Ltd (принадлежит консорциуму Glencore и Катарского суверенного фонда). 

Кредитное соглашение между ВТБ и QHG Shares было заключено 15 декабря, кредит был выдан под залог приватизируемого пакета. 22 декабря ВТБ передал права требования кредита и залог «Роснефтегазу».

3 января итальянский банк Intesa Sanpaolo, который называли главным кредитором сделки, дал консорциуму кредит на 5,2 миллиарда евро, а приватизированные акции были переданы под залог российской «дочке» Intesa Sanpaolo, банку «Интеза». Как пишут «Ведомости», в этот день «Роснефтегаз» снял с акций залог, и консорциум стал полноправным владельцем пакета.

Ранее сообщалось, что Intesa предоставит 7,4 миллиарда евро, 2,8 миллиарда евро покупатели акций внесут сами (10,2 миллиарда евро соответствуют 692,4 миллиарда рублей по курсу на 6 декабря). По данным «Ведомостей», 2,2 миллиарда евро (разницу между 7,4 и 5,2 миллиарда) было решено «привлечь в виде займа акционеров».

Представитель Glencore заявил РБК, что соглашение с ВТБ было «промежуточной сделкой, необходимой для закрытия транзакции».

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил, что «такая последовательность объясняется тем, что одновременно решались разные задачи», в том числе «избежание волатильности на валютном рынке».

Теперь неизвестно, когда ВТБ получит обратно 692 млрд. рублей, которые, возможно, осели в "Роснефтегазе", если QHG Shares Pte Ltd. вернула $10.217 млрд. Но узнать это невозможно - правительство недавно засекретило всю информацию о финансовой деятельности "Роснефтегаза". Как отмечает РБК, в феврале 2016 года президент РФ Владимир Путин заявил, что участники приватизаций должны находить «собственные ресурсы либо кредитные ресурсы, но не из государственных банков».

Словом, сделка по покупке 19,5 процента "Роснефти" все больше напоминает переливание из пустого в порожнее.

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