ВТБ выдал иностранным покупателям «Роснефти» кредит

Банк ВТБ в декабре 2016 года дал покупателям 19,5 процента акций «Роснефти» бридж-кредит на 692,4 миллиарда рублей, то есть на полную стоимость пакета. Об этом стало известно из документов, поданых властям Сингапура компанией QHG Shares Pte. Ltd (принадлежит консорциуму Glencore и Катарского суверенного фонда).





Кредитное соглашение между ВТБ и QHG Shares было заключено 15 декабря, кредит был выдан под залог приватизируемого пакета. 22 декабря ВТБ передал права требования кредита и залог «Роснефтегазу».





3 января итальянский банк Intesa Sanpaolo, который называли главным кредитором сделки, дал консорциуму кредит на 5,2 миллиарда евро, а приватизированные акции были переданы под залог российской «дочке» Intesa Sanpaolo, банку «Интеза». Как пишут «Ведомости», в этот день «Роснефтегаз» снял с акций залог, и консорциум стал полноправным владельцем пакета.

Ранее сообщалось, что Intesa предоставит 7,4 миллиарда евро, 2,8 миллиарда евро покупатели акций внесут сами (10,2 миллиарда евро соответствуют 692,4 миллиарда рублей по курсу на 6 декабря). По данным «Ведомостей», 2,2 миллиарда евро (разницу между 7,4 и 5,2 миллиарда) было решено «привлечь в виде займа акционеров».

Представитель Glencore заявил РБК, что соглашение с ВТБ было «промежуточной сделкой, необходимой для закрытия транзакции».

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил, что «такая последовательность объясняется тем, что одновременно решались разные задачи», в том числе «избежание волатильности на валютном рынке».





Теперь неизвестно, когда ВТБ получит обратно 692 млрд. рублей, которые, возможно, осели в "Роснефтегазе", если QHG Shares Pte Ltd. вернула $10.217 млрд. Но узнать это невозможно - правительство недавно засекретило всю информацию о финансовой деятельности "Роснефтегаза". Как отмечает РБК, в феврале 2016 года президент РФ Владимир Путин заявил, что участники приватизаций должны находить «собственные ресурсы либо кредитные ресурсы, но не из государственных банков».



