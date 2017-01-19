Россия нашла замену Каддафи в Ливии

После свержения президента Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии пока никому не удалось установить сильную централизованную власть.





Политический кризис не позволяет наладить полноценную добычу нефти. В стране наблюдаются перебои с поставками энергии и продовольствия. Тысячи жителей Ливии пытаются попасть в Европу как нелегальные мигранты.





В отдельных районах Ливии сохраняют влияние крупные вооруженные группировки, в том числе боевики так называемого "Исламского государства", местного филиала "Аль-Каиды" и других радикальных группировок. Воспользовавшись отсутствием сильной власти, они взяли под контроль некоторые населенные пункты.





На востоке страны большой популярностью пользуется фельдмаршал Халифа Хафтар. В 1969 году он участвовал в перевороте, организованном Каддафи.





В 1980 годах по поручению президента Хафтар участвовал в чадско-ливийском конфликте. Ливийские войска под руководством Хафтара в 1987 году потерпели поражение, и он попал в плен. Каддафи обвинил его в провале операции и по возвращении посадил под арест.





После освобождения Хафтар уехал в США и около 20 лет посвятил борьбе с Каддафи. Хафтар поселился в Вирджинии, где также находится штаб-квартира ЦРУ. Это позволило многим строить конспирологические теории о его связях с американской разведкой.





Когда в Ливии началось восстание, Хафтар вернулся и возглавил повстанцев на востоке страны. В феврале 2014 года он открыто призвал ливийцев выступить против Всеобщего национального конгресса, который состоял преимущественно из исламистов. По его словам, исламисты "похитили и присвоили хрупкие институты молодой демократии".





Позиция Хафтара многим понравилось, и он стал набирать популярность в районах, где жители выступали против боевиков "Исламского государства" и местного филиала "Аль-Каиды" - "Ансар Аль-Шариа". В то же время расширению его влияния мешали обвинения в сотрудничестве с ЦРУ и репутация "человека Каддафи".





В числе противников Хафтара оказались в том числе сторонники исламского пути развития Ливии. Они считают, что "Ансар Аль-Шариа" - это и есть народ, а Хафтар - изменник и террорист.





Палата представителей, сменившая Всеобщий национальный конгресс, поддержала Хафтара. В марте 2015 года парламентарии назначили его командующим Ливийской национальной армией.





Под руководством Хафтара армия осуществила несколько успешных операций, захватив крупные нефтяные терминалы. Они контролировались группировкой, которую подозревают в связях с ключевыми фигурами Всеобщего национального конгресса. После этого глава парламента Акила Салех - один из важнейших союзников Хафтара - повысил главу армии до фельдмаршала.





Имя Халифы Хафтара стало все чаще мелькать в СМИ в контексте усиления влияния России на Ближнем Востоке. В 2016 году посланник фельдмаршала Абдель-Басит аль-Бадри, глава парламента Акила Салех и сам Хафтар посещали Россию для встреч с высокопоставленными чиновниками.









11 января Хафтар побывал на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов". Российские госканалы дружно сообщали о визите "высокого гостя". Хафтар поговорил по видеосвязи с министром обороны России Шойгу. Они обсудили "борьбу с международными террористическими группами".





Запад опасается, что Москва с помощью Хафтара хочет усилить свое влияние в Ливии, потерянное в 2011 году после свержения Каддафи. У обеих сторон есть что предложить друг другу. Хафтару и ливийской армии нужно оружие, которое в страну нельзя поставлять из-за эмбарго ООН. России нужны союзники на средиземноморском побережье.





Шойгу ранее заявлял, что не будет "игнорировать" ситуацию в Сирии, Ираке, Ливии. Также глава минобороны говорил, что Россия планирует расширять сеть военных баз за рубежом. В 2008 году Ливия заявляла о готовности принять у себя базу ВМФ России.





После визитов Хафтара и его союзников в Москву на Западе активизировалась дискуссия о том, что Москва может разместить свои военные корабли в порту Бенгази - всего в 700 км от Европы.





"Мы все знаем, что Россия всегда мечтала иметь базы в средиземноморье", - заявил 13 января глава МИД Мальты, обеспокоенный визитами Хафтара в Москву. Министр также опасается, что возможные поставки российского оружия ливийскому фельдмаршалу приведут к эскалации конфликта и новой гражданской войне. Для Европы это будет означать, что поток беженцев из Ливии вырастет еще больше.





В конце сентября 2016 года посланник ливийского маршала аль-Бадри встретился в Москве с замглавой МИД России Михаилом Богдановым. "Известия" писали, что аль-Бадри передал просьбу Хафтара к президенту Владимиру Путину начать поставки оружия в Ливию.



