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Лениградская Правда
23 ЯНВАРЯ 2017, ПОНЕДЕЛЬНИК
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Весной правительство может остаться без Медведева
20.01.2017
Путин уже принял решение о смене кабинета министров. Такое мнение во время высказал политолог и доверенное лицо президента России Сергей Марков.

- Пока наши сограждане наслаждались новогодними каникулами, а мировая политика была полностью заполнена Трампом, руководство России работало, и в это время шла очень интенсивная дискуссия о смене экономической политики правительства. Противоборствовали три концепции. Одна — концепция действующего правительства, а точнее — курс Улюкаева, который не утратил жизнелюбия после его ареста. Суть этого курса заключается в том, что мы всё делаем правильно, нужно чуть-чуть потерпеть и жизнь у нас наладится. Эту концепцию президент воспринял, как недостаточную, и на первый план вышли две другие.

Это — программа Алексея Кудрина, который предлагает максимально быстро примириться с Западом, чтобы получать оттуда технологии и деньги. Изменить бюджет: давать значительно больше денег на образование и здравоохранение, а поменьше — на армию и государственные расходы. За счет этого — помочь развитию частного бизнеса, индивидуальной предпринимательской инициативы и современных высокотехнологичных отраслей. И провести судебную реформу, чтобы рейдеры не отнимали собственность или бизнес так просто и беззастенчиво, как сейчас.

И вторая из альтернативных действующему правительству концепций — промышленная. Согласно ей государственные расходы нужно не уменьшать, а увеличить, но они должны идти на крупные экономические проекты. И через доходы от этих инвестиций деньги должны распределиться по всей экономике и тянуть ее к экономическому подъему. Сторонники такого пути ссылаются на опыт США, Китая и некоторых стран ЕС.

Президент Путин дал приказ выработать программу, сочетающую эти отличные друг от друга подходы. Поэтому с большой вероятностью мы весной увидим окончательное решение о новой экономической политике, которое будет проводить новое правительство России. Это будет связано с подготовкой новой программы развития страны на следующий президентский срок Владимира Путина.

- А новое правительство возглавит новый человек?

- Это будет НОВОЕ правительство. Вопрос же о том, сможет его возглавлять Медведев, или нет — остается открытым, и не самым принципиальным. Но о том, что весной у нас будет новое правительство — уже заявлено на январском заседании, которое провел Владимир Путин с участием Алексея Кудрина.

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