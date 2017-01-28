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Лениградская Правда
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Проект "Справедливая Россия" закрывается
26.01.2017
"Новая газета" 24 января опубликовала статью, в которой связала выход из партии члена Совета Федерации Елены Мизулиной и сложение полномочий руководителя столичного отделения Александра Агеева с возможной ликвидацией "Справедливой России". По информации источника издания, "после выборов Сергей Миронов на заседании бюро президиума сообщил, что проект "Справедливая Россия" на сегодняшний день властью не востребован и будет закрыт".

Лидер эсеров Сергей Миронов назвал полным бредом сообщения о "закрытии проекта "Справедливой России" в связи с выходом из партии Елены Мизулиной и сложением полномочий главы московского отделения Александра Агеева, передает ТАСС.

"Полный бред, там и Бочкарев вышел из партии, все это не соответствует действительности", - заявил Миронов. По его словам, у партии "самые позитивные перспективы". "Наша партия через пять лет будет главной партией в стране", - уверен лидер "Справедливой России". Вице-спикер Госдумы от справороссов Ольга Епифанова также не разделяет "мрачные прогнозы СМИ". "Нападают всегда на сильных", - посетовала она.

Ранее Миронов заявлял, что в выходе сенатора Елены Мизулиной "нет политической подоплеки", а уход главы московского отделения Александра Агеева со своего поста он связывал с плохими результатами "Справедливой России" на выборах в Госдуму 7-го созыва в столичном регионе.

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