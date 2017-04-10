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Осеевский возглавит "Ростелеком"
22.02.2017
Президент компании "Ростелеком" Сергей Калугин отправлен в отставку. О подписании соответствующей правительственной директивы сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке.

По данным источников, Минкомсвязи предлагает назначить на место Калугина зампреда правления банка ВТБ Михаила Осеевского, который уже получил соответствующее предложение ведомства. Калугин же может перейти на работу в Минкомсвязи РФ на должность заместителя министра, о чем ранее сообщил источник в одном из ведомств. По данным ТАСС, Калугин на новом посту в Минкомсвязи будет курировать импортозамещение и реализацию доктрины информбезопасности.

Факт подписания директивы об отставке Калугина также подтвердил источник РИА "Новости", однако он затруднился сказать о назначении нового главы "Ростелекома".

По данным источников ТАСС, Калугин покинет свой пост 2 или 3 марта. При этом представители "Ростелекома" пояснили, что решение о смене главы компании принимает совет директоров, не уточнив, когда состоится его ближайшее заседание.

Напомним, информация о скорой отставке Калугина появилась в конце прошлой недели. Тогда газета "Ведомости" сообщила, что директива о смене главы "Ростелекома" подготовлена Минкомсвязи и отправлена на рассмотрение аппарата правительства.

Тогда же сообщалось, что кандидатуру Осеевского на пост главы компании лоббирует группа ВТБ, которая намерена продать Tele2 обратно "Ростелекому". При этом уточнялось, что Калугин выступает против приобретения "Т2 РТК Холдинга" (совместное предприятие "Ростелекома" и "Tele2 Россия").

"Т2 РТК Холдинг" был создан в 2014 году в результате объединения российской Tele2 и мобильных активов "Ростелекома". Госкомпания получила в совместном предприятии 45%, а оставшейся долей владеет консорциум инвесторов в составе ВТБ, структур банка "Россия" Юрия Ковальчука и "Северстали" Алексея Мордашова.

В середине прошлого года компания перестала раскрывать финансовые и операционные показатели оператора. По словам участников рынка, это могло быть связано с негативными результатами Tele2 после выхода на московский рынок, который многие аналитики называли ошибкой.

Михаил Осеевский работает в ВТБ с 2012 года. С 1993-го по 1999 год он работал в руководстве "Санкт-Петербургской валютной биржи", соучредителем которой выступал Комитет по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, возглавляемый Владимиром Путиным. В 1999 году Осеевский перешел в Промышленно-строительный банк, где уже через два года стал первым зампредом правления. С 2003-го по 2011 год он занимал должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, а с 2011-го по 2012 год работал замминистра экономического развития.

За время работы Калугина капитализация компании упала почти на 40% (с 380,2 млрд до 229,5 млрд рублей). В "Ростелекоме" это объясняли стагнацией рынка фиксированной связи и макроэкономическими причинами.

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