Министра транспорта вновь прочат в губернаторы Петербурга

Принципиальное решение о смене губернатора Петербурга принято. Об этом свидетельствует набор событий и встреч последних месяцев. Такое мнение в разговоре с корреспондентом «Росбалта» высказал член Комитета гражданских инициатив, в прошлом представитель президента РФ в Петербурге Сергей Цыпляев.





«Все говорит о том, что принципиально вопрос решен. Смена произойдет во второй половине июня. Она должна произойти за определенное время до единого дня голосования. Мне кажется, что будет использоваться этот механизм. А он уже запущен. И пойдет этот человек на выборы уже в июне 2018 года», — рассказал Цыпляев.





Цыпляев считает, что новым губернатором Петербурга станет министр транспорта Максим Соколов.





«Мой основной прогноз — Максим Соколов. Но решение-то принимается в узком кругу. В конце концов все может поменяться. В этом своеобразие ситуации. Это не политическая борьба, при которой мы можем рассуждать о раскладе сил. „Вверх и в темноту уходит нить“, — как пела известная группа», — считает Цыпляев.





Отметим, что новая волна слухов об уходе петербургского градоначальника появилась в середине февраля. Получивший звание «кремлевского оракула» профессор МГИМО Валерий Соловей сообщил в Фейсбуке о том, что Петербургу стоит ждать нового губернатора. Вслед за ним назвал имя преемника Полтавченко главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.





Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов написал в своем микроблоге Twitter, что в Петербурге может смениться губернатор. Об этом он узнал от своих источников. Венедиктов заявил, что главным кандидатом на пост губернатора Петербурга может стать нынешний министр транспорта Максим Соколов.





Исследование, доказывающее скорую возможную смену губернатора, презентовал 28 февраля в пресс-центре государственного ИТАР-ТАСС в Петербурге политконсультант Валентин Бианки. Он уверяет, что работа была выполнена не по чьему-либо заказу, однако собственные источники в органах власти его консультировали. Бианки опирался на критерии, частично озвученные администрацией президента, согласно которым происходит смена губернаторов в регионах, а также анализировал уже произошедшие отставки.





Бианки считает, что «чаши» трех губернаторов близки к переполнению: главы Приморского края Владимира Миклушевского (из-за конфликта с региональными элитами), губернатора Самарской области Николая Меркушкина (из-за скандальных выборов) и губернатора Петербурга Георгия Полтавченко (из-за внутрирегиональных конфликтов). Перечисляя «капли»- факторы для Полтавченко, политконсультант, впрочем, отметил, что глава Петербурга не ведет публичной политики, поэтому громких конфликтов и скандалов с ним нет, но зато присутствует множество мелких, майские указы якобы исполняются средне, а низкие результаты «Единой России» характерны и для соседних регионов, зато велики конфликты с элитами, которые тянутся еще с момента заморозки всех крупных строек после ухода Матвиенко.





Кто может прийти на место Полтавченко, Бианки не называет, лишь говорит, что возможен человек, не чуждый региону, лояльный нескольким федеральным группам влияния.





Напомним, что в отставку губернатора Петербурга отправляют уже не первый раз. Еще весной 2014 года чиновники Смольного, тревожно оглядываясь, уверяли друг друга, что Георгий Полтавченко сложит полномочия в начале лета. После этого на сентябрь будут назначены выборы градоначальника, и Кремль выдвинет новую кандидатуру. Однако, вопреки всем разговорам, на выборы пошел сам Полтавченко, получив в итоге мандат на пять лет работы. Прошло меньше года, и градоначальника по традиции вновь стали отправлять в отставку. На этот раз легенда была иной: в ноябре должно было исполниться 70 лет главе ФСО Евгению Мурову, он уйдет в отставку, а Полтавченко займет его пост. В конце мая 2016 года место Мурова занял его бывший зам Дмитрий Кочнев. Летом 2016-го, перед парламентскими выборами (губернатор возглавлял список «ЕР» в Государственную думу) уже федеральные СМИ подключились к муссированию слухов об уходе губернатора. Его прочили на место главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, однако последний до сих пор в своем кресле.



