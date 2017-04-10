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WikiLeaks анонсировал крупнейшуюю утечку данных ЦРУ
8.03.2017
«У ЦРУ есть пять скрытых тестовых серверов для прослушивания с названием PocketРutin», — говорится в сообщении WikiLeaks.
Также организация прикрепила ссылку на документы, в которых перечислены эти сервера и подробные данные о них.
Ранее WikiLeaks опубликовал первую часть документов ЦРУ. Отмечалось, что публикация, обозначенная как проект Vault 7, станет крупнейшей утечкой конфиденциальных бумаг разведывательных ведомств.
Первая часть публикации называется Year Zero и включает в себя 8761 документ и файл из изолированной внутренней сети штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли (Вирджиния). Опубликованные документы должны продемонстрировать масштаб секретных хакерских программ ЦРУ, направленных на взлом различных устройств и программных продуктов целого ряда компаний, в том числе Apple, Google, Microsoft и Samsung. Как утверждается, с помощью вирусов ЦРУ превращало смартфоны и другие гаджеты в подслушивающие устройства.
Также разработанные ЦРУ программы позволяли следить за людьми при помощи смартфонов, в частности iPhone и iPad. Разработками занимался отдел, отвечающий за мобильные устройства. Инфицированные гаджеты отправляли в Лэнгли данные о своем местонахождении, позволяли прослушивать разговоры и фиксировать текстовую переписку. Кроме того, смартфоны можно было удаленно использовать как микрофоны и камеры слежения.
Имеющиеся в распоряжении ЦРУ технологии позволяют получить аудиотрафик и текстовые сообщения, в частности, в популярных мессенджерах Whats App и Telegram, говорится в опубликованных документах. Как утверждается, информация похищается из мобильных приложений до того, как начинается штатное шифрование данных.
Из этих документов, в частности, следует, что американское посольство во Франкфурте-на-Майне выполняет функции "хакерского" центра ЦРУ. Направляемые туда хакеры получают дипломатические паспорта и прикрытие от Госдепартамента.
Одно из подразделений Центрального разведывательного управления под названием UMBRAGE собирает "библиотеку" хакерских технологий, в том числе разработанных в других странах и впоследствии похищенных. В частности, ЦРУ располагает вредоносным программным обеспечением, созданным российскими хакерами, говорится в конфиденциальных документах.
Применение имеющихся данных и технологий позволяет американской разведке оставлять фиктивные электронные следы, которые не позволяют определить истинного исполнителя кибератаки.
Впоследствии бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что считает подлинными опубликованные WikiLeaks документы.
Руководство Федеральноего бюро расследований США намерено выявить источник информационных "сливов" в интернет о тотальной слежке через смартфоны. Поиски неизвестного информатора активизировались после того, как он сообщил администраторам сайта WikiLeaks о программах Центрального разведывательного управления (ЦРУ).
Утечка "ошеломила" правительственных чиновников. В настоящее время они пытаются оценить ущерб от будущих публикаций, анонсированных WikiLeaks, пишет The Washington Post со ссылкой на свои источники.
На данный момент точно неизвестно, отправило ли ЦРУ в Минюст США отчет о возможном ущербе национальной безопасности в результате утечки. Такое формальное действие необходимо для того, чтобы ФБР начало свое расследование. В ЦРУ и ФБР отказались от комментариев.
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