WikiLeaks анонсировал крупнейшуюю утечку данных ЦРУ

«У ЦРУ есть пять скрытых тестовых серверов для прослушивания с названием PocketРutin», — говорится в сообщении WikiLeaks.

Также организация прикрепила ссылку на документы, в которых перечислены эти сервера и подробные данные о них.

Ранее WikiLeaks опубликовал первую часть документов ЦРУ. Отмечалось, что публикация, обозначенная как проект Vault 7, станет крупнейшей утечкой конфиденциальных бумаг разведывательных ведомств.

Первая часть публикации называется Year Zero и включает в себя 8761 документ и файл из изолированной внутренней сети штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли (Вирджиния). Опубликованные документы должны продемонстрировать масштаб секретных хакерских программ ЦРУ, направленных на взлом различных устройств и программных продуктов целого ряда компаний, в том числе Apple, Google, Microsoft и Samsung. Как утверждается, с помощью вирусов ЦРУ превращало смартфоны и другие гаджеты в подслушивающие устройства.





Также разработанные ЦРУ программы позволяли следить за людьми при помощи смартфонов, в частности iPhone и iPad. Разработками занимался отдел, отвечающий за мобильные устройства. Инфицированные гаджеты отправляли в Лэнгли данные о своем местонахождении, позволяли прослушивать разговоры и фиксировать текстовую переписку. Кроме того, смартфоны можно было удаленно использовать как микрофоны и камеры слежения.



