Улюкаева подставил глава ВТБ Костин

СМИ стала известна личность чиновника, выполнявшего роль посредника в заочных переговорах между экс-главой Минэкономразвития Алексеем Улюкаевым и главой "Роснефти" Игорем Сечиным, которые предшествовали аресту и отставке министра. По данным телеканала "Дождь", эту функцию исполнял давний друг Улюкаева - президент банка ВТБ Андрей Костин.

Соответствующую информацию журналистам передали двое знакомых Улюкаева. Они уточнили, что бывший министр был недоволен тем, что "ВТБ-капитал" получил за организацию приватизации "Башнефти" из бюджета 30 млн долларов, и рассказал о своем недовольстве Костину.





Он также якобы попросил Костина передать Сечину просьбу о премиях для сотрудников Минэкономразвития и Росимущества, которые были вовлечены в организацию приватизации "Башнефти". В частности, представители этих ведомств готовили проекты распоряжений правительства, доклады президенту и премьеру.





"Якобы был разговор (между Улюкаевым и Костиным), что поскольку вы получили много, то обеспечьте поддержку. Ну, Андрей Леонидович (Костин) пошел к Игорю Ивановичу (Сечину). Думаю, что в той или иной вариации это похоже на правду", - рассказал один из собеседников телеканала.





Сам Костин передал через знакомого, что это не так, а на официальный запрос в пресс-службе ВТБ не ответили.





О том, что между Улюкаевым и Сечиным был "посредник", первым сообщило агентство "Росбалт". В ноябре прошлого года анонимный источник в правоохранительных органах рассказал журналистам, что этот человек является председателем некоего крупного государственного банка, однако не уточнил, какого именно. Собеседник утверждал, что в то время разговоры Улюкаева уже фиксировались.





14 ноября 2016 года Улюкаев приехал в офис "Роснефти", где был задержан правоохранителями. Его обвинили в вымогательстве взятки. 15 ноября президент освободил Улюкаева от должности министра в связи с утратой доверия.





Суд отправил бывшего главу Минэкономразвития под домашний арест. Позднее эту меру продлили до 15 апреля 2017 года. Кроме того, суд по ходатайству следователей арестовал имущество Улюкаева: 15 объектов недвижимости и принадлежащие ему средства на сумму не менее 564 млн рублей.



