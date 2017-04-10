Бывший глава штаба Трампа получил от Дерипаски миллионы долларов

Бывший глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт получал деньги от владельца «Базэла» Олега Дерипаски за продвижение на Западе интересов российского лидера Владимира Путина.





Как выяснило агентство Associated Press, в 2005 году Манафорт составил стратегию, которая «может оказать значительную помощь правительству Путина».





Контракт Манафорта и Дерипаски длился минимум с 2006 по 2009 годы. Ежегодная выплата по нему составляла 10 миллионов долларов.





Манафорт подтвердил AP, что работал на Дерипаску, и раскритиковал попытки представить это соглашение в негативном свете.





Манафорт возглавлял штаб Трампа до августа 2016 года. Он написал заявление об отставке после того, как СМИ узнали, что политтехнолог неофициально получил 12,7 миллиона долларов от украинской Партии регионов с 2007 по 2012 годы.



