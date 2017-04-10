В Куршевеле ограбили шале Прохорова

Добычей воров, которые в минувшие выходные забрались в Куршевеле в дом российского бизнесмена Михаила Прохорова, стало имущество на сумму в 100 тысяч евро. Об этом сообщает Франс пресс.





По данным агентства, речь идёт прежде всего о дорогих меховых изделиях. Кроме того, вынесено 8000 евро наличными.



