Вороненков много знал о бизнесе семьи Януковича

Что Вороненкова связывало в те времена с Украиной, рассказал источник агентства "Росбалт".





«Есть такой бизнесмен — Виталий Качур. Тот самый, который был арестован по „делу Вороненкова“ в России, а потом дал на него показания. Качур давно был знаком с Вороненковым, имел с ним общие дела. Главный же его бизнес был связан с Украиной, где основным партнером Качура являлся Александр Янукович, — высказал версию один из собеседников „Росбалта“. — Бизнес был связан и с местными спецслужбами. Когда отец Александра являлся президентом Украины, Виталий Качур на моих глазах решал любые проблемы с СБУ при помощи пары звонков. В свое время Качур познакомил с Александром Януковичем Мурзикова и того же Вороненкова. Все они общались, имели общие дела. Там были какие-то темы по „обналу“ и даже по оружию».





Как осторожно заметил наш собеседник, убийство Вороненкова произошло как раз перед его допросом в Генпрокуратуре Украины. «Ранее Вороненков давал показания только на Януковича-старшего, которому, по большому счету, уже терять нечего. А вот что он мог наболтать еще, вспоминая свои прежние дела, — неизвестно. И не узнаем мы об этом уже никогда», — предположил собеседник агентства.





При этом он напомнил про убийство в 2016 году в ресторане поселка Горки-2 в подмосковной Рублевке бизнесмена и лидера украинской партии «Оплот» Евгения Жилина. По словам источника, этот человек также имел отношение к «обнальному» бизнесу и тоже был тесно связан с семьей Януковича.



