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Лениградская Правда
10 АПРЕЛЯ 2017, ПОНЕДЕЛЬНИК
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Массовка на траурном митинге в Москве была платной
7.04.2017

Множество участников массового митинга-концерта в центре Москвы 6 апреля в память о погибших в результате теракта в метро Санкт-Петербурга пришли на это мероприятие по просьбе своего руководства или за деньги, выяснили журналисты. Подборку статей на эту тему публикуют "Заголовки".

По данным столичного главка МВД, в акции приняли участие более 50 тысяч человек. Вместе с тем, по словам двух организаторов мероприятия, около 15 тысяч человек были платной массовкой, сообщает РБК. Объявления о наборе участников за деньги появилось в социальных сетях 5 апреля, а откликнувшихся людей разделяли на группы по возрасту - примерно по 50 человек в каждой, говорится в публикации.

Участники одной из групп, куда попали люди от 17 до 27 лет, рассказали, что организаторы раздали им накидки и флаги с символикой Казачьей партии РФ. "План такой: мы идем на концерт колонной, там кружимся вокруг такого человека с усами, Константинова (председателя Казачьей партии Николая Константинова. - Прим.ред.), когда он уходит - и мы уходим, - цитирует агентство инструктаж организатора массовки, некую Ирину. - Получаем деньги за отданный гражданский долг, об этом особо не распространяемся". За участие в мероприятии платили по 500 рублей, сообщается в статье.

Также агентство отмечает, что большинство участников акции отказывались отвечать на вопрос, почему они решили прийти на митинг и как узнали о его проведении, отворачивались или отходили в сторону. Но нашлись и откровенные. "Нас руководство попросило прийти на митинг", - цитирует агентство одну из участниц акции. "Я бы на митинг, возможно, и так пошел, но сегодня предложили уйти с работы пораньше, так что точно пошел", - сообщил другой участник.

Аналогичные мероприятия под лозунгом "Питер - мы с тобой" состоялись 6 апреля во всех крупных городах России. Первые акции прошли на Дальнем Востоке, в частности во Владивостоке, а затем докатились до Москвы и Петербурга. Уже на примере первого митинга во Владивостоке негосударственные СМИ отметили неприятную тенденцию: массовку на мероприятии власти обеспечивали за счет бюджетников, а численность его участников завысили в несколько раз.

Взрыв в петербургском метрополитене произошел днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". В результате погибли 13 человек и сам террорист, который привел в действие взрывное устройство. Ранения получили более 50 человек.



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