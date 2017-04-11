Усманов засудит Навального за расследование о Медведеве

Российский миллиардер Алишер Усманов пообещал подать в суд на политика Алексея Навального в связи с публикацией расследования о «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева.





По словам Усманова, «Навальный вводит людей в заблуждение», а высказанные в расследовании доводы — клевета. Миллиардер заметил, что раньше игнорировал заявления Навального, но теперь тот «перешел красную черту», поскольку обвинил Усманова в совершении преступления.





Речь, судя по всему, идет о заявлении Навального, которое тот подал в Следственный комитет в начале марта 2017 года. Политик утверждает, что Усманов дал Медведеву взятку, поскольку безвозмездно передал связанному с премьером фонду участок в Подмосковье стоимостью около 5 миллиардов рублей.





Усманов заявил, что ведет дела «прозрачно и законно», а также обеспечивает работой более сотни тысяч человек и выделяет более 100 миллионов долларов на благотворительность каждый год.





При этом миллиардер ничего не сказал о сути претензий Навального. Имя Медведева в приведенных ТАСС цитатах Усманова также не появляется.



